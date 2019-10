Attualita 109

Lunghe code a Gela negli uffici di Caltaqua, il gestore: "Utilizzate il call center aziendale"

Uffici dell'ente gestore del servizio idrico, presi d'assalto dagli utenti per il pagamento delle bollette e l'espletamento di pratiche

Redazione

07 Ottobre 2019 16:32

In relazione ad alcune segnalazioni giunte circa un flusso particolarmente sostenuto di utenti negli uffici di Gela che ha causato inevitabili rallentamenti nell’espletamento di pratiche e pagamenti delle fatture, Caltaqua, rende noto di aver già allo studio tutta una serie di possibili e celeri interventi per attenuare sino ad eliminare criticità e disagi. Nelle more, considerato che gli accodamenti verificartisi sono temporanei e, sembra, in larga parte da ricondurre a richieste di chiarimenti in relazione al censimento delle utenze in corso, il gestore rinnova l’invito a utilizzare anche tutti gli altri canali a disposizione oltre al front office. Utilizzando le linee dedicate del call center aziendale e seguendo le indicazioni chiaramente contenute anche sul sito istituzionale del Gestore l’utente può, infatti, espletare le incombenze previste evitando code negli uffici.



