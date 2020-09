I Romanzi di Vincenzo Bonasera

Attualita 92

Luna...eri diventata la mia compagna ... Dal romanzo "In una notte senza luna"

Ventesimo appuntamento con un brano di uno dei nove romanzi del farmacista-scrittore Vincenzo Bonasera

Redazione

20 Settembre 2020 22:21

“Luna… eri diventata la mia compagna… ti parlavo… ti attendevo, e quando scomparivi per dieci o più notti… pensavo che ti avessi fatto uno sgarbo ed era per questo motivo che eri andata via. Poi ritornavi e giocavamo insieme quando ti nascondevi tra le nebulosità notturne e poi riapparivi splendente nel tuo candore argentato. Sole… erano i tuoi raggi dorati e il tuo calore a riscaldare i freddi e umidi cortili degli orfanatrofi. Provavo a guardarti ma gli occhi mi lacrimavano e allora attendevo quelle sere quando, colorato di rosso, lentamente scomparivi dietro le montagne… andavi a dormire e ti davo la buona notte e ti dicevo ‘a domani’. Mi sembravi triste e solo come me. E così io bambino… ma anche ragazzino, poi, miei amici luna e sole, ci siamo cercati di meno, ma mai persi e ignorati”. (dal romanzo: “In una notte senza luna”. – 2020 )

I Romanzi di Vincenzo Bonasera - Video

