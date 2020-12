Attualita 622

L'ufficio anagrafe di Gela si digitalizza: entrerà a far parte di una banca dati nazionale

Le operazioni tecniche avverranno martedì 22 dicembre. Chi è già prenotato verrà nuovamente ricontattato

Redazione

18 Dicembre 2020 12:41

L'ufficio anagrafe del Comune di Gela si digitalizza ed entra ufficialmente nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la banca dati nazionale istituita presso il Ministero dell’Interno nella quale confluiranno progressivamente tutte le anagrafi comunali. ANPR è un sistema integrato che consente ai Comuni non solo di svolgere i servizi anagrafici, ma anche di consultare ed estrarre dati, monitorare le attività ed effettuare statistiche. L'ANPR consentirà anche di:• evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni

• garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico

• semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni e censimenti

“L'ufficio anagrafe del Comune di Gela – fa sapere l'assessore al settore demografico, Giuseppe Licata - ha programmato per martedì 22 dicembre tutte le operazioni tecniche necessarie per il subentro nell'Anagrafe Nazionale, pertanto vogliamo avvisare la cittadinanza che quel giorno l'ufficio rimarrà chiuso al pubblico. Coloro che risultano prenotati per tale data dovranno presentarsi comunque all'ingresso del Municipio per il rilascio dei propri recapiti (cellulare o mail) in modo da consentire al personale dell'ufficio di ricontattarli e concordare la prima data utile per un nuovo appuntamento e il rilascio degli atti richiesti”.



