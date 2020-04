Cronaca 1203

Lucia Annunziata ricoverata allo Spallanzani: ha febbre e difficoltà respiratorie. Sottoposta anche a tampone

La nota giornalista è stata sottoposta al tampone. Il ricovero all'ospedale di Roma risale a ieri sera

Redazione

08 Aprile 2020 16:48

In seguito all’insorgere di febbre e di difficoltà respiratorie, a quanto si apprende, Lucia Annunziata è stata ricoverata ieri sera presso l’ospedale Spallanzani di Roma.Sono in corso accertamenti e la giornalista è stata sottoposta anche a tampone per verificare se i sintomi manifestati siano da far risalire al Covid-19.





