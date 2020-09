Eventi 576

"Lu mastru di li mastri", si alza il sipario al Palmintelli di Caltanissetta: in scena il teatro stabile nisseno

L'appuntamento è per domenica 27 settembre in uno dei luoghi più suggestivi della città e che riapre dopo 12 anni

Redazione

20 Settembre 2020 16:07

Il Lions Club Caltanissetta dei Castelli, grazie alla collaborazione con il Teatro Stabile Nisseno ed al Leo Club Caltanissetta dei Castelli, organizza domenica 27 settembre 2020 alle ore 20.30, una serata di teatro nella splendida cornice del Parco Archeologico Palmintelli di Caltanissetta, una location riaperta dopo dodici anni di abbandono.Sul palco sarà rappresentata la commedia comica "Lu Mastru di li Mastri", per la regia di Giovanni Speciale.

L'ingresso è ad inviti personali, al fine di garantire il distanziamento previsto dalle normative antiCovid-19. Ognuno, quindi, avrà assegnata una sedia con numero ben preciso e con distanziamento di un metro rispetto al posto vicino.

Il ricavato sarà devoluto alla Lions Club International Foundation, la Fondazione internazionale dei Lions Clubs, presente in ogni parte del mondo in cui c'è bisogno di assistenza, supporto, aiuto.

E' la stessa Fondazione che quest'anno ha donato all'Italia 350mila Dollari per l'acquisto di respiratori automatici durante il lockdown per l'emergenza sanitaria del Coronavirus.

I posti, proprio per il distanziamento, sono limitati a 200. E' importante, quindi prenotarsi prima possibile, per evitare di trovare tutto pieno.

Per prenotare e poi ritirare l'invito personale è possibile rivolgersi al Soci del Lions Club Caltanissetta dei Castelli, ai Soci del Leo Club Caltanissetta dei Castelli, alla Segreteria del Teatro Stabile Nisseno.

Dopo la prenotazione telefonica sarà comunicato il giorno, il luogo e l'ora in cui potere ritirare l'invito.

INFO:

3409790959

0934570449

3278820907

3371434604

3277303768



