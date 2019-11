Salute 47

Lotti medicinale anticancro richiamati volontariamente dalle farmacie: verranno ritirati entro 48 ore

Si tratta di alcuni lotti della specialità medicinale Mitomicina Medac. Il ritiro avviene per motivi precauzionali

Redazione

18 Novembre 2019 14:15

L'Agenzia italiana del farmaco ha segnalato il ritiro volontario, a scopo precauzionale, di alcuni lotti della specialità medicinale MITOMICINA MEDAC da parte della ditta MEDAC Pharma srl via Viggiano, 90 -00178 Roma. Nello specifico si tratta dei lotti n. C0180101A con scadenza 31/03/2020 e lotto n. D180106A con scadenza 31/03/2020 del medicinale MITOMICINA MEDAC 1 MG/ML, POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE/PER INFUSIONE O PER USO ENDOVESCICALE AIC 044530107 . La mitomicina, è raccomandata per la terapia di alcuni tipi di neoplasie. Il provvedimento, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, si è reso necessario a seguito della comunicazione della ditta MEDAC Pharma srl concernente aumento di particelle subvisibili. La ditta MEDAC Pharma srl ha assicurato l'avvio del ritiro entro 48 ore dalla ricezione della presente comunicazione

L'Agenzia italiana del farmaco ha segnalato il ritiro volontario, a scopo precauzionale, di alcuni lotti della specialità medicinale MITOMICINA MEDAC da parte della ditta MEDAC Pharma srl via Viggiano, 90 -00178 Roma. Nello specifico si tratta dei lotti n. C0180101A con scadenza 31/03/2020 e lotto n. D180106A con scadenza 31/03/2020 del medicinale MITOMICINA MEDAC 1 MG/ML, POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE/PER INFUSIONE O PER USO ENDOVESCICALE AIC 044530107 . La mitomicina, è raccomandata per la terapia di alcuni tipi di neoplasie. Il provvedimento, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, si è reso necessario a seguito della comunicazione della ditta MEDAC Pharma srl concernente aumento di particelle subvisibili. La ditta MEDAC Pharma srl ha assicurato l'avvio del ritiro entro 48 ore dalla ricezione della presente comunicazione

Mangia mandragora scambiandola per spinaci ed entra in coma: 60enne salvato in ospedale

News Successiva Concorso infermieri, l'annuncio di Razza al Nursind: termini riaperti per ammettere i neo laureati

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews