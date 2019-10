Attualita 375

Lotta al sacchetto selvaggio, a Gela sempre più telecamere contro gli sporcaccioni

L'amministrazione comunale ha collocato diverse telecamere in varie parti della città per punire gli indisciplinati

Redazione

01 Ottobre 2019 13:28



Per scoraggiare la fetta di cittadinanza che, di rispettare le regole di

conferimento di rifiuti non ne vuole sentire, disseminando rifiuti agli

angoli delle strade, l'amministrazione comunale continua a mostrare il

pugno di ferro.



Su input dell’assessore all’Ecologia, Grazia Robilatte, sono state

installate nuove telecamere in altri punti della città che fungeranno da

deterrente contro i “furbetti della spazzatura”.



Ai trasgressori che verranno sorpresi a disseminare rifiuti in ogni

dove, viene elevata una multa di 600 euro.



Sono già diversi i cittadini multati, ma l’amministrazione non demorde

dal portare avanti la battaglia contro chi sporca a tutela del decoro e

dell’igiene oltre che per far rispettare le regole.



