Lotta al randagismo, gli animali trovati sul territorio di Gela verranno trasferiti al Dog Village di Butera

Gli animali non saranno più condotti a Caltanissetta ma in una struttura convenzionata con il Comune di Gela

Redazione

14 Novembre 2020 12:58

La lotta al randagismo e all'abbandono dei cani da un lato, la sensibilizzazione alle adozioni dall'altro. Il Comune di Gela si è dotato di uno strumento in più per raggiungere questo importante, duplice risultato. Con la delibera di giunta nr. 275 dell'11 Novembre 2020, infatti, è stata approvata la convenzione con la ditta Dog Village S.r.l. finalizzata al servizio di mantenimento e alla custodia di cani e gatti vaganti nel territorio di Gela (cosi come previsto dall art. 11 della Legge Regionale 3 Luglio 2000 n. 15) stabilendo una copertura finanziaria di 4.000 euro trovata nell'annualità 2020 del corrente bilancio.Da questo momento in poi, quindi, tutti gli animali che saranno trovati sul territorio gelese non saranno più condotti a Caltanissetta ma nella vicina sede della Dog Village di Butera, con una spesa nettamente inferiore (sia per il trasferimento che per il mantenimento) per le casse comunali.

“Le associazioni di volontariato adesso potranno recarsi tutti i giorni al canile – afferma la responsabile del settore Decoro e Ambiente, Grazia Cosentino, che ha seguito l'iter da vicino - e potranno dedicarsi meglio non solo ai cani più anziani, che hanno esigenze specifiche, ma anche al rafforzamento del sistema delle adozioni, in sinergia con il responsabile della struttura che si è dimostrato molto disponibile in tal senso. Anche per il Comune sarà più facile gestire i controlli. Abbiamo messo al primo posto il benessere degli animali, coniugandolo con le esigenze economiche dell'Ente. La convenzione è già operativa, e a Butera abbiamo portato i primi cinque cuccioli trovati abbandonati. Il prossimo mese – conclude - avvieremo le campagne di sensibilizzazione contro il deprecabile fenomeno dell'abbandono”.



