Lotta al racket, il sindaco di Gela: "La nostra associazione è considerata un modello da seguire"

A 30 anni dalla nascita della prima associazione antiracket, il presidente onorario del Fai Tano Grasso, ha espresso parole di apprezzamento per l'associazione di Gela

Redazione

12 Dicembre 2020 20:00

“Siamo fortunati, perchè a fronte di una criminalità che purtroppo, di tanto in tanto, prova a rialzare la testa, abbiamo una classe imprenditoriale forte, onesta, laboriosa e coraggiosa che non glielo permette”. Il Sindaco Lucio Greco torna a parlare della fondamentale presenza dell'associazione antiracket gelese intitolata a Gaetano Giordano, e lo fa a pochi giorni dalla tavola rotonda in videoconferenza con il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Un appuntamento che il Ministro ha voluto organizzare a 30 anni dalla nascita della prima associazione antiracket, l’ACIO di Capo D’Orlando, al quale la sezione gelese è stata invitata e nel corso del quale il presidente onorario della FAI, Tano Grasso, ha avuto parole di grande apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dal presidente Renzo Caponetti, cui è stata anche attribuita una targa speciale.“La nostra città è stata definita una delle realtà nelle quali più si è dovuto combattere e soffrire, - prosegue il sindaco Greco – una di quelle in cui è stato pagato il prezzo più alto in termini di vite umane, ma anche una delle città nelle quali, grazie a Renzo Caponetti e ai suoi uomini - coraggio, si sono ottenuti risultati straordinari, con centinaia di imprenditori che hanno deciso di denunciare e altre migliaia pronti a farlo, come ci hanno dimostrato le reazioni all'operazione antimafia “Stella Cadente”. La nostra associazione antiracket è considerata un modello nazionale da seguire dai rappresentanti istituzionali ai più alti livelli, e tutti i gelesi dobbiamo essere fieri di questo e dobbiamo stringerci ad essa. Guai a voltarsi dall'altra parte, guai a lasciare soli questi uomini e queste donne. Le lezioni amare del passato non vanno dimenticate, per quanto dolorose possano essere. E' fondamentale ricordare, se vogliamo riscattarci e onorare dignitosamente la memoria delle vittime innocenti, a cominciare da quella di un uomo e di un padre valoroso come Gaetano Giordano. Un sentito ringraziamento, pertanto, – conclude Greco - al presidente Caponetti per tutto quello che ha fatto per Gela e per quello che, ne siamo certi, continuerà a fare, con orgoglio, lealtà e dignità”.



