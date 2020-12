Cronaca 987

Lotta al Caporalato a Caltanissetta e mafia delle campagne: pakistani pronti a tutto per i loro interessi

Emergono altri dettagli dall'inchiesta della squadra mobile e dei carabinieri che ha portato all'arresto di 12 persone

Redazione

06 Dicembre 2020 10:29

I pakistani arrestati lo scorso 2 dicembre in un'operazione contro il caporalato a Caltanissetta erano pronti a tutto pur di dettare la loro legge, come scrive Vincenzo Falci sul Giornale di Sicilia in edicola.Pronti a tutto e con ogni mezzo, sopratutto con metodi violenti e senza alcun rispetto, neanche per le donne. E' il caso di Muhammad Shoaib, indicato come a capo della presunta organizzazione di pakistani che avrebbe aggredito una donna nigeriana mentre aveva in braccio suo figlio di un anno e l'avrebbero anche rapinata, mentre il marito sarebbe stato preso a calci e pugni.





