Lotta ai tumori e prevenzione. A Caltanissetta camminata in Rosa della Lilt: martedì a Palazzo del Carmine la conferenza stampa

La manifestazione si svolgerà il 31 ottobre con la partecipazione delle studentesse e degli studenti delle scuole superiori

Redazione

20 Ottobre 2019 14:15

Come ogni anno il mese di ottobre è dedicato dalla Lilt – Lega italiana per la lotta ai tumori – ai temi della prevenzione del cancro della mammella e a tutte le iniziative che promuovono la prevenzione come stile di vita con visite senologiche e di prevenzione erogate gratuitamente negli ambulatori della Lilt. Culmine delle attività è la “Camminata in Rosa” organizzata dalla Lilt in partnership con il Comune di Caltanissetta con partenza da corso Umberto.Martedì 22 ottobre alle ore 10 nella sala Gialla di Palazzo del Carmine si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione che si svolgerà il 31 ottobre con la partecipazione delle studentesse e degli studenti delle scuole superiori ed il coinvolgimento dell'ufficio scolastico regionale di Caltanissetta, dei club service Lions, Rotary e Inner Wheel, della Coldiretti, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, assessorato politiche sociali e socio sanitarie.

Insieme al presidente della Lilt Caltanissetta, dott. Aldo Amico, saranno presenti il sindaco, Roberto Gambino e l'assessore alle politiche sociali, Cettina Andaloro. Sono stati invitati a partecipare i rappresentanti della Coldiretti nissena, il delegato del Coni Caltanissetta, Giorgio Giordano; il referente per l'educazione fisica e sportiva dell'USR di Caltanissetta, prof. Enrico Cordova e il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, Luca Girardi. Parteciperà il dott. Giovanni Di Lorenzo che ha curato il concorso fotografico i cui dettagli verranno illustrati in conferenza stampa.



