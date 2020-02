Eventi 86

"L'osso sospeso, diamo una zampa ai nostri amici a quattro zampe", iniziativa del Rotaract Club Caltanissetta per aiutare gli animali

Il cliente acquistando un prodotto per sé, potrà acquistarne un altro lasciandolo in sospeso, garantendo cosi una cura o un approvvigionamento

Redazione

18 Febbraio 2020 11:15

Il Rotaract Club Caltanissetta in collaborazione con il rifugio per animali “l’Oasi dei Pelosetti” ha promosso il progetto “L’osso sospeso - diamo una zampa ai nostri amici a quattro zampe”. Tale progetto vuol far fronte alle numerose esigenze relative al rifugio che accoglie numerosi animali; il cliente acquistando un prodotto per sé, potrà acquistarne un altro lasciandolo in sospeso, garantendo cosi una cura o un approvvigionamento. Gli esercizi convenzionati esporranno nelle proprie vetrine l’apposita locandina e all’interno si troverà la lista con il materiale che può essere acquistato. Ad oggi gli esercizi convenzionati sono: Farmacia Marocco - Via Pier Maria si S. Secondo, 68 Farmacia La China - Via Frà Giarratana, 104 Parafarmacia San Luca - quartiere San Luca Farmacia Maira - Corso V. Emanuele, 67 San Cataldo Il Cucciolotto - Via Leone XIII / Via A. Valenti, 156 / c.da Bigini (presso il centro commerciale “il Casale”) San Cataldo Conoscendo la generosità dei cittadini nisseni siamo sicuri che altri commercianti aderiranno alla nostra iniziativa e altrettanti cittadini ci aiuteranno in tale progetto.

Il Rotaract Club Caltanissetta in collaborazione con il rifugio per animali “l’Oasi dei Pelosetti” ha promosso il progetto “L’osso sospeso - diamo una zampa ai nostri amici a quattro zampe”. Tale progetto vuol far fronte alle numerose esigenze relative al rifugio che accoglie numerosi animali; il cliente acquistando un prodotto per sé, potrà acquistarne un altro lasciandolo in sospeso, garantendo cosi una cura o un approvvigionamento. Gli esercizi convenzionati esporranno nelle proprie vetrine l’apposita locandina e all’interno si troverà la lista con il materiale che può essere acquistato. Ad oggi gli esercizi convenzionati sono: Farmacia Marocco - Via Pier Maria si S. Secondo, 68 Farmacia La China - Via Frà Giarratana, 104 Parafarmacia San Luca - quartiere San Luca Farmacia Maira - Corso V. Emanuele, 67 San Cataldo Il Cucciolotto - Via Leone XIII / Via A. Valenti, 156 / c.da Bigini (presso il centro commerciale “il Casale”) San Cataldo Conoscendo la generosità dei cittadini nisseni siamo sicuri che altri commercianti aderiranno alla nostra iniziativa e altrettanti cittadini ci aiuteranno in tale progetto.

News Successiva Caltanissetta, Croce Rossa: Piave riconfermato alla presidenza. Eletto anche il nuovo consiglio direttivo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare