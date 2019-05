Sport 148

L'Orizzonte Gela partecipa ai Play the Games in Basilicata, prevista la presenza di 200 atleti Special Olympics

La manifestazione sportiva è in corso in Basilicata. Sono presenti 19 delegazioni provenienti da otto diverse regioni d'Italia

Redazione

11 Maggio 2019 12:29

L’associazione sportiva dilettantistica Orizzonte Gela partecipa ai “Play the Games”, che si svolgono in Basilicata nelle discipline sportive di atletica leggera e bocce. I “Play the Games” vedranno la partecipazione di circa 200 atleti Special Olympics con 19 delegazioni da 8 diverse regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. Gli impianti sportivi utilizzati saranno il campo sportivo “Michele Lorusso” di Bernalda per l’atletica, l’Alessidamo Club di Metaponto per le bocce. La delegazione dell’Orizzonte costituita da 33 persone sarà a Metaponto nella mattina di venerdì 10 maggio, nel pomeriggio prenderanno il via le gare dei preliminari per stabilire i livelli di abilità. In serata la cerimonia di apertura presso l’Alessidamo Club, con la presenza di tutti gli atleti. Le gare si svolgeranno nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 Questi gli atleti che parteciperanno atletica leggere: Ferrara Consuelo, Buccheri Floriana, Oliva Vincenzo, Murvana Giovanni, Buccheri Roberto, Valenti Emanuele, Barone Francesco. Nelle bocce gli atleti che parteciperanno sono: Barone Emanuele, Pizzardi Mario, Belluomo Emanuela, Samà Nuccio, Palmeri Ignazio, Palmeri Franco, Costa Valentina, Pappalardo Rita, Belluomo Lucio, Palmeri Mario, Mammano Francesco, Mammano Salvatore Gli atleti saranno seguiti dagli istruttori Cassarino Gianfranco, Silvana Palumbo e dalla volontaria Sharon Schembri che ha partecipato con atleta partner nelle bocce ai Mondiali di Abu Dhabi. Saranno 10 i genitori che seguiranno le gare dei propri figli.

L’associazione sportiva dilettantistica Orizzonte Gela partecipa ai “Play the Games”, che si svolgono in Basilicata nelle discipline sportive di atletica leggera e bocce. I “Play the Games” vedranno la partecipazione di circa 200 atleti Special Olympics con 19 delegazioni da 8 diverse regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. Gli impianti sportivi utilizzati saranno il campo sportivo “Michele Lorusso” di Bernalda per l’atletica, l’Alessidamo Club di Metaponto per le bocce. La delegazione dell’Orizzonte costituita da 33 persone sarà a Metaponto nella mattina di venerdì 10 maggio, nel pomeriggio prenderanno il via le gare dei preliminari per stabilire i livelli di abilità. In serata la cerimonia di apertura presso l’Alessidamo Club, con la presenza di tutti gli atleti. Le gare si svolgeranno nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 Questi gli atleti che parteciperanno atletica leggere: Ferrara Consuelo, Buccheri Floriana, Oliva Vincenzo, Murvana Giovanni, Buccheri Roberto, Valenti Emanuele, Barone Francesco. Nelle bocce gli atleti che parteciperanno sono: Barone Emanuele, Pizzardi Mario, Belluomo Emanuela, Samà Nuccio, Palmeri Ignazio, Palmeri Franco, Costa Valentina, Pappalardo Rita, Belluomo Lucio, Palmeri Mario, Mammano Francesco, Mammano Salvatore Gli atleti saranno seguiti dagli istruttori Cassarino Gianfranco, Silvana Palumbo e dalla volontaria Sharon Schembri che ha partecipato con atleta partner nelle bocce ai Mondiali di Abu Dhabi. Saranno 10 i genitori che seguiranno le gare dei propri figli.

News Successiva Da Gela alla Liguria, Mister Boscaglia fa sognare la Virtus Entella e conquista la serie B

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews