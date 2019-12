Eventi 25

"L'orientamento dello studente e la transizione nel mondo del lavoro", incontro alla Camera di Commercio di Caltanissetta

Durante l'evento, previsto per domani alle 10, si parlerà di percorsi per le competenze trasversali, per l'orientamento e l'apprendistato

17 Dicembre 2019 20:24

Mercoledì 18 dicembre, alle ore 10:00, presso la Camera di Commercio di Caltanissetta, si terrà un evento sul tema “Orientamento al lavoro e alle professioni”, programmato nell'ambito dei progetti di sistema “I servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni” ed “Orientamento, domanda-offerta di lavoro”.L’iniziativa è realizzata dalla Camera di Commercio di Caltanissetta in sinergia con l’Unioncamere Sicilia e l’Ufficio Scolastico provinciale di Caltanissetta ed Enna.

L'obiettivo dell'incontro è quello di far conoscere alle imprese del territorio nisseno, le opportunità che possono offrire i percorsi formativi di orientamento al lavoro, indirizzati ad agevolare l'incontro domanda-offerta di lavoro, sulla base dei fabbisogni di competenze professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro.

Ulteriore obiettivo, è quello di creare un momento di confronto e di riflessione tra tutti gli attori istituzionali che operano in materia di istruzione e formazione nel territorio.

Ad aprire i lavori sarà il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Caltanissetta, Giovanna Candura. Nel corso della giornata, i referenti di Unioncamere Sicilia, Lillo Trenta e Antonella Zenone, presenteranno il progetto “Orientamento, domanda-offerta di lavoro", che Unioncamere Sicilia sta realizzando nell'ambito delle iniziative di sistema, a valere sul Fondo di Perequazione 2017-2018.

Sono previsti anche gli interventi dei rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta ed Enna, prof.ssa Gabriella Di Carlo e prof. Giuseppe La Placa, e della dott.ssa Matilde Falcone, Consulente ANPAL Servizi S.P.A. (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro).



