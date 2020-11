Eventi 60

L'Ordine degli Architetti di Caltanissetta tra i Patner dell’evento "Transizione Energetica della Regione Sicilia"

La partecipazione al Webinar consente agli Ingegneri e Architetti di conseguire 3 CFP (Crediti Formativi Professionali) previa frequenza online all'evento

Redazione

28 Novembre 2020 09:19

In occasione del mese di Novembre in cui l'ENEA ha predisposto un'adeguata campagna informativa di sensibilizzazione sul tema dell'efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile nei territori d'Italia, gli Ordini professionali tecnici degli Architetti e PPC e degli Ingegneri della Regione Siciliana e la Consulta dei Geometri e GL della Sicilia, in collaborazione con alcuni Comuni siciliani ed in cooperazione con il Network Nazionale Edifici a Consumo Zero ed il patrocinio dell’Assessorato Regionale dell’Energia della Regione Siciliana, hanno voluto organizzare, per mezzo di un WEBINAR LIVE online, un momento di confronto e di incontro tra i diversi attori coinvolti nella filiera dell'efficienza energetica a livello regionale, al fine di individuare azioni e sinergie benefiche per gli stessi Comuni siciliani e la Regione intera, nell'era della Transizione Energetica che stiamo vivendo.

Il webinar si terrà online dalle ore 16:00 alle ore 19:00 del giorno Lunedì 30 Novembre 2020. Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link compilando tutti i campi: https://register.gotowebinar.com/register/8981272081911288844. A seguito della registrazione si riceverà il link per accedere al Webinar

La partecipazione al Webinar consente agli Ingegneri e Architetti di conseguire 3 CFP (Crediti Formativi Professionali) previa frequenza online all'evento.

“Una risposta ai quesiti di colleghi e operatori del settore, ma anche privati cittadini che hanno aspettative sull’uso della misura”. Così il presidente Paolo Lo Iacono si esprime sull’ utilità dell’evento, che ritiene “utile a chiarire diverse incertezze applicative, che ad oggi hanno ritardato la partenza di tante iniziative in progetto, nodali per la riqualificazione del patrimonio ed attivare una filiera produttiva, nell’attuale momento di crisi”.

Tra gli argomenti che si discuteranno vi sono le prospettive offerte dalle comunità energetiche; le opportunità dei finanziamenti europei ai comuni per l’efficientamento degli edifici pubblici; le agevolazioni fiscali con l’applicazione del Superbonus 110%; la presentazione di progetti esemplari e replicabili, tipici del territorio siciliano; la discussione sui livelli ottimali di efficienza energetica e risorse di energia rinnovabile con lo sfruttamento delle tecnologie basate sull’idrogeno; la procedura ambientale per la VAS del

Piano Energetico della Regione Siciliana.

I relatori illustreranno alcune buone pratiche in materia di efficientamento energetico degli edifici pubblici approfondendo, inoltre, le opportunità messe in campo dai fondi nazionali e comunitari per incentivare e favorire lo sviluppo territoriale sostenibile dei comuni. Il webinar si concluderà con un dibattito aperto con la presenza di energy Managers, decisori politici, sindaci, dirigenti regionali e rappresentanti delle istituzioni che raggruppano le professioni tecniche, rendendosi altresì a disposizione dei partecipanti per chiarimenti e domande.

“Si ringraziano gli organizzatori Nicola Barbalace e Francesco Paolo La Macchia per l’eccellente risultato organizzativo conseguito, di sicuro beneficio per le realtà territoriali che fruiranno dell’evento”. Conclude Lo Iacono.

