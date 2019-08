Eventi 284

"L'Opira i pupi 'n famigghia", i ragazzi del Cesma di Gela portano in scena una commedia

Lo spettacolo è stato allestito in occasione della festa di Santa Teresa di Calcutta, promossa dalla parrocchia Regina Pacis

Redazione

31 Agosto 2019 12:28

Si rinnova l'appuntamento con la Festa di Santa Teresa di Calcutta, promossa dalla parrocchia Regina Pacis. Domani, domenica 1 settembre, alle 20 si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da don Angelo Strazzanti. Verrà ricordata la suora d'origine albanese che, con la propria vita, ha testimoniato l'amore attraverso il servizio, attenzione e dedizione al prossimo, specie ai malati, ai poveri, agli emarginati dalla società. Con il suo totale impegno verso gli "ultimi", Madre Teresa di Calcutta rappresenta un modello da seguire, per la missione evangelica in favore dei bisognosi ma anche per la sua profonda dedizione civile, vissuta con fede costante.

La parrocchia Regina Pacis e il Centro Giovanile Musica e Arte Cesma ricordano questa grande Donna dei nostri tempi, unendo alla preghiera e alla riflessione anche l'arte e lo spettacolo. Sarà possibile, al termine della celebrazione eucaristica, visitare la mostra di manufatti artigianali realizzati nel corso del LuglioInsieme; quindi, alle 21.30, spazio allo spettacolo "L'Opira i pupi 'n famigghia": una divertente commedia in dialetto siciliano sul tema dei conflitti in famiglia, che verrà portata in scena dai ragazzi del Cesma.



Si rinnova l'appuntamento con la Festa di Santa Teresa di Calcutta, promossa dalla parrocchia Regina Pacis. Domani, domenica 1 settembre, alle 20 si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da don Angelo Strazzanti. Verrà ricordata la suora d'origine albanese che, con la propria vita, ha testimoniato l'amore attraverso il servizio, attenzione e dedizione al prossimo, specie ai malati, ai poveri, agli emarginati dalla società. Con il suo totale impegno verso gli "ultimi", Madre Teresa di Calcutta rappresenta un modello da seguire, per la missione evangelica in favore dei bisognosi ma anche per la sua profonda dedizione civile, vissuta con fede costante.

La parrocchia Regina Pacis e il Centro Giovanile Musica e Arte Cesma ricordano questa grande Donna dei nostri tempi, unendo alla preghiera e alla riflessione anche l'arte e lo spettacolo. Sarà possibile, al termine della celebrazione eucaristica, visitare la mostra di manufatti artigianali realizzati nel corso del LuglioInsieme; quindi, alle 21.30, spazio allo spettacolo "L'Opira i pupi 'n famigghia": una divertente commedia in dialetto siciliano sul tema dei conflitti in famiglia, che verrà portata in scena dai ragazzi del Cesma.



Festival internazionale di cortometraggi: a Beverly Hills "Ergo sum", realizzato da un regista gelese

News Successiva Violenza sulle donne, cortometraggio realizzato a Gela vola alla finale di un concorso che si terrà a Beverly Hills

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews