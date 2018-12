Politica 185

L'onorevole Mancuso dà il benvenuto al nuovo prefetto di Caltanissetta Cosima Di Stani: "Presto andrò a trovarla"

Nota del deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso che di seguito pubblichiamo

Redazione

01 Dicembre 2018 19:05

"Accolgo con fiducia il nuovo Prefetto di Caltanissetta, avv. Cosina Di Stani. La sua formazione e la sua esperienza sul campo parlano chiaro: per la provincia è senza ombra di dubbio un valore aggiunto che saprà farsi apprezzare per professionalità e dedizione alla causa. Così il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso, in merito alla nomina del nuovo Prefetto cittadino.

"È per tale ragione - conclude il Parlamentare - che animato dai migliori propositi, confidando di andarla presto a trovare, le auguro buon lavoro, per il bene della provincia nissena, cuore pulsante della Sicilia che punta all'eccellenza.



