Eventi 84

"Longevità e patologie croniche", congresso a Caltanissetta organizzato dall'associazione Donne Medico

I lavori si terranno sabato 14 dicembre alle 9 al Cefpas. L'evento si rivolge ai medici di tutte le specializzazioni

Redazione

12 Dicembre 2019 12:49

E’ in programma sabato 14 dicembre con inizio alle ore 9,00 presso il

CEFPAS di Caltanissetta il 16° Congresso Provinciale dell’AIDM

Associazione Italiana Donne Medico, che quest’anno verterà sul tema

della “longevità e patologie croniche: nuove prospettive di prevenzione

e terapia”.

L’evento è destinato a medici di tutte le specializzazioni e prevederà

delle sessioni multidisciplinari, su argomenti medico-scientifici di

grande attualità e di notevole interesse per l’aggiornamento dei

professionisti della sanità.

Il Congresso di cui è responsabile scientifico la presidentessa della

sezione nissena, la cardiologa D.ssa Gabriella Noris Modica, punterà

l’attenzione su temi di carattere ematologico, nefrologico,

ginecologico, vascolare, cardiologico e neurologico con gli interventi

di qualificati specialisti, nell’ordine i dottori: Filippo Calì, Maria

Giovanna Cantone, Tiziana Di Leo, Daniela Fiorino, Clara Formuso,

Nunziata Giannone, Roberto Lisi, Giovanni Longo, Anna Maria Oliva,

Carmela Ricotta e Michele Vecchio, i quali porteranno ai partecipanti la

loro esperienza clinica e presenteranno le più recenti linee guida

internazionali.

“Un evento di alto spessore” dice la D.ssa Modica “per i temi trattati e

i relatori che interverranno, i quali avranno modo di confrontarsi con i

presenti sugli argomenti del congresso, per implementare dei percorsi

terapeutici corretti ed efficaci nella cura dei pazienti e per la

promozione della prevenzione.”

L’associazione Italiana Donne Medico di Caltanissetta è particolarmente

attiva nel campo dell’aggiornamento professionale e nelle iniziative nel

territorio per la sensibilizzazione dei giovani e degli adulti per la

divulgazione dei corretti stili di vita e delle attività di prevenzione

e tutela della salute. All’associazione il cui direttivo è formato,

oltre che dalla Modica, dalle dottoresse: Giovanna Alaimo, Vittoria

Curto, Tiziana Di Leo, Daniela Fiorino, Nunziata Giannone, Maddalena

Lunetto e Carmela Ricotta, aderiscono numerose donne medico della

provincia, impegnate in diversi ruoli sia della medicina di famiglia ma

anche nei reparti ospedalieri e negli ambulatori territoriali.

Il congresso prevede l’assegnazione dei crediti formativi ECM e la

segreteria organizzativa è curata dalla Zerotre di Ivo Turco e Michele

Ferraro.









E’ in programma sabato 14 dicembre con inizio alle ore 9,00 presso il

CEFPAS di Caltanissetta il 16° Congresso Provinciale dell’AIDM

Associazione Italiana Donne Medico, che quest’anno verterà sul tema

della “longevità e patologie croniche: nuove prospettive di prevenzione

e terapia”.

L’evento è destinato a medici di tutte le specializzazioni e prevederà

delle sessioni multidisciplinari, su argomenti medico-scientifici di

grande attualità e di notevole interesse per l’aggiornamento dei

professionisti della sanità.

Il Congresso di cui è responsabile scientifico la presidentessa della

sezione nissena, la cardiologa D.ssa Gabriella Noris Modica, punterà

l’attenzione su temi di carattere ematologico, nefrologico,

ginecologico, vascolare, cardiologico e neurologico con gli interventi

di qualificati specialisti, nell’ordine i dottori: Filippo Calì, Maria

Giovanna Cantone, Tiziana Di Leo, Daniela Fiorino, Clara Formuso,

Nunziata Giannone, Roberto Lisi, Giovanni Longo, Anna Maria Oliva,

Carmela Ricotta e Michele Vecchio, i quali porteranno ai partecipanti la

loro esperienza clinica e presenteranno le più recenti linee guida

internazionali.

“Un evento di alto spessore” dice la D.ssa Modica “per i temi trattati e

i relatori che interverranno, i quali avranno modo di confrontarsi con i

presenti sugli argomenti del congresso, per implementare dei percorsi

terapeutici corretti ed efficaci nella cura dei pazienti e per la

promozione della prevenzione.”

L’associazione Italiana Donne Medico di Caltanissetta è particolarmente

attiva nel campo dell’aggiornamento professionale e nelle iniziative nel

territorio per la sensibilizzazione dei giovani e degli adulti per la

divulgazione dei corretti stili di vita e delle attività di prevenzione

e tutela della salute. All’associazione il cui direttivo è formato,

oltre che dalla Modica, dalle dottoresse: Giovanna Alaimo, Vittoria

Curto, Tiziana Di Leo, Daniela Fiorino, Nunziata Giannone, Maddalena

Lunetto e Carmela Ricotta, aderiscono numerose donne medico della

provincia, impegnate in diversi ruoli sia della medicina di famiglia ma

anche nei reparti ospedalieri e negli ambulatori territoriali.

Il congresso prevede l’assegnazione dei crediti formativi ECM e la

segreteria organizzativa è curata dalla Zerotre di Ivo Turco e Michele

Ferraro.









Caltanissetta, festa dello sport al centro "Abbate". Giordano (Coni): "Premiamo gli sportivi che si spendono quotidianamente"

News Successiva Caltanissetta, venerdì 13 gli studenti del "Ruggero Settimo" in Cattedrale: saranno donate App e codici QR

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare