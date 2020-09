Salute 1582

L'Oms avverte: "No al saluto col gomito, meglio la mano sul cuore. Tra ottobre e novembre i decessi aumenteranno"

Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità la distanza di sicurezza non viene mantenuta e il virus può essere trasmesso attraverso la pelle

Redazione

14 Settembre 2020 14:30

No al saluto col gomito. Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità sarebbe meglio salutarsi portando la mano sul cuore piuttosto che toccandosi i gomiti l'uno con l'altro.Il consiglio dell'Oms è contenuto in un post ritwittato dall’economista Diana Ortega e dallo stesso direttore dell’Organizzazione, Tedros Adhanom Ghebreyesus secondo il quale con il saluto col gomito "la distanza di sicurezza non viene mantenuta e il virus può essere trasmesso attraverso la pelle".

Oggi, intanto, l'Oms ha lanciato un grave allarme. "L'Europa vedrà un aumento dei decessi provocati dal coronavirus nei mesi di ottobre e novembre": lo ha detto all'agenzia di stampa Afp il direttore per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Hans Kluge. "Diventerà più difficile. In ottobre e novembre vedremo una maggiore mortalità", ha sottolineato Kluge spiegando che i decessi aumenteranno a causa dell'attuale incremento dei casi di contagio.



