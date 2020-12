Attualita 152

Loculi da liberare al Cimitero di Gela, Fratelli d'Italia: "La storia non si tocca e le radici non si cancellano"

L'ordinanza del sindaco Lucio Greco, di procedere all'estumulazione dei defunti seppelliti più di 30 anni fa, sta provocando diverse proteste

Redazione

18 Dicembre 2020 15:53

"La storia non si tocca. Guai a pensare di volere cancellare le radici di un popolo. I cimiteri raccontano chi eravamo e come siamo cambiati. Le lapidi sono reperti di valore, ci parlano attraverso le fotografie, il linguaggio, gli arredi. Se l'ordinanza emessa dal comune di Gela dovesse diventare esecutiva potremmo rischiare di perdere parte della nostra stessa storia. E tutto questo per fare soldi e soprattutto per giustificare il blocco ultra decennale all'edilizia cimiteriale". Lo dice in una nota Rosario Emmanuello, dirigente locale di Fratelli d’Italia, dopo l'annuncio dell'Amministrazione comunale Greco di volere procedere alle estumulazioni delle tombe i cui eredi non hanno risposto all'invito di rinnovare la concessione cimiteriale. "A Caposoprano per seppellire una salma il comune incassa il doppio di quello che si deve versare se le operazioni si svolgono a Farello, proprio perché storico e monumentale. Evitino di appellarsi ai regolamenti e alle leggi perché in fatto di Polizia Mortuaria sono i comuni a decidere e quindi possono modificare come vogliono gli articoli. Chi ci amministra ritorni sui suoi passi. I morti non si toccano". “L’ordinanza Dirigenziale da 30 giorni di tempo per rinnovare la concessione, in contrasto con il regolamento comunale, il quale l’ art. 72 del regolamento (approvato con delibera di consiglio comunale n. 126 del 10 ottobre 2013) stabilisce: “ E’ fatto obbligo all’amministrazione di far pervenire un anno prima della scadenza della concessione, al concessionario o agli eredi comunicazione scritta con notifica e/o aventi causa” - commenta ancora Rosario Emmanuello - “in virtù della pandemia, le concessioni potevano essere prorogate e con l' occasione avrebbe fatto un avviso che rispettava la tempistica del regolamento, invece di occuparsi di fare cassa in questo tragico momento”. Appare oramai evidente l’esigenza di costruire nuovi loculi nel cimitero di Farello, per evitare di avere delle salme che rimangono in attesa per settimane se non mesi, di una degna sepoltura” – conclude Emmanuello. Gela, 18/12/2020 Fratelli d’Italia Gela Dirigente Fratelli D’Italia Gela Rosario Emmanuello

"La storia non si tocca. Guai a pensare di volere cancellare le radici di un popolo. I cimiteri raccontano chi eravamo e come siamo cambiati. Le lapidi sono reperti di valore, ci parlano attraverso le fotografie, il linguaggio, gli arredi. Se l'ordinanza emessa dal comune di Gela dovesse diventare esecutiva potremmo rischiare di perdere parte della nostra stessa storia. E tutto questo per fare soldi e soprattutto per giustificare il blocco ultra decennale all'edilizia cimiteriale". Lo dice in una nota Rosario Emmanuello, dirigente locale di Fratelli d’Italia, dopo l'annuncio dell'Amministrazione comunale Greco di volere procedere alle estumulazioni delle tombe i cui eredi non hanno risposto all'invito di rinnovare la concessione cimiteriale. "A Caposoprano per seppellire una salma il comune incassa il doppio di quello che si deve versare se le operazioni si svolgono a Farello, proprio perché storico e monumentale. Evitino di appellarsi ai regolamenti e alle leggi perché in fatto di Polizia Mortuaria sono i comuni a decidere e quindi possono modificare come vogliono gli articoli. Chi ci amministra ritorni sui suoi passi. I morti non si toccano". “L’ordinanza Dirigenziale da 30 giorni di tempo per rinnovare la concessione, in contrasto con il regolamento comunale, il quale l’ art. 72 del regolamento (approvato con delibera di consiglio comunale n. 126 del 10 ottobre 2013) stabilisce: “ E’ fatto obbligo all’amministrazione di far pervenire un anno prima della scadenza della concessione, al concessionario o agli eredi comunicazione scritta con notifica e/o aventi causa” - commenta ancora Rosario Emmanuello - “in virtù della pandemia, le concessioni potevano essere prorogate e con l' occasione avrebbe fatto un avviso che rispettava la tempistica del regolamento, invece di occuparsi di fare cassa in questo tragico momento”. Appare oramai evidente l’esigenza di costruire nuovi loculi nel cimitero di Farello, per evitare di avere delle salme che rimangono in attesa per settimane se non mesi, di una degna sepoltura” – conclude Emmanuello. Gela, 18/12/2020 Fratelli d’Italia Gela Dirigente Fratelli D’Italia Gela Rosario Emmanuello

Estumulazione delle salme al Cimitero di Gela, Di Stefano: "Polemica pretestuosa e in ritardo"

News Successiva L'ufficio anagrafe di Gela si digitalizza: entrerà a far parte di una banca dati nazionale

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare