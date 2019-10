Attualita 29

Lo stadio "Vincenzo Presti" di Gela si rifà il look: al via i lavori per il rifacimento del manto erboso

Gli interventi attualmente in itinere, che prevedono anche il rifacimento degli spogliatoi, si concluderanno entro il prossimo mese

Redazione

30 Ottobre 2019 15:59

Lo stadio “Vincenzo Presti” si rifà il look. Stamattina sono stati

avviati a Gela i lavori di rifacimento del manto erboso, un intervento, questo,

che fa seguito ai lavori di messa in sicurezza della tribuna e della

gradinata, già collaudati ed esitato positivamente a Palermo.

Proprio lo stato di pericolo della tribuna era stato oggetto di chiusura

dello stadio, che, per questo, è stato privato alla fruizione dei

cittadini e dei tifosi per diversi mesi.

Gli interventi attualmente in itinere, - che prevedono anche il

rifacimento degli spogliatoi - consentiranno di restituire entro il

prossimo mese la struttura sportiva alla collettività.

Il sindaco Lucio Greco, insieme con l’assessore Ivan Liardi ed il

dirigente dei Lavori Pubblici, architetto Emanuele Tuccio, stamattina

hanno effettuato un sopralluogo allo stadio per constatare di persone i

lavori.

Una prassi, ormai, per il primo cittadino di effettuare sopralluoghi

nelle aree di cantiere per verificare lo stato di avanzamento dei

lavori.

