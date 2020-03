Cronaca 4346

Lo sfogo di un nisseno: "Ho visto negare davanti ai miei occhi una mascherina a una donna di colore"

Riportiamo una lettera inviata da un nostro lettore

20 Marzo 2020 12:51

Vi scrivo a seguito di un episodio accaduto questa mattina venerdì 20 Marzo nella Farmacia dell'ospedale di Caltanissetta.Facevo la fila per prendere i medicinali - scrive il nostro lettore Salvatore Sicilia - davanti a me c'era una signora di colore senza mascherina, allora lei dopo aver preso i farmaci chiede al dottore se aveva una mascherina da potergli dare, il dottore risponde: mi dispiace signora ma non ne abbiamo, allora la signora ringrazia e se ne va.

Nel mentre che aspettavo il turno entra un altro ragazzo senza mascherina, stavolta una dottoressa appena lo vede subito gli dice:ma tu vai in giro così?! Si gira e dalla scrivania subito dietro di lei prende una mascherina e gliela da.

Vedendo la scena mi giro verso il ragazzo e dico: è assurdo,un momento prima una signora ha chiesto ESPRESSAMENTE se avevano una mascherina ma non ce n'erano, lui preso alla sprovvista mi dice: perchè io ho una patologia...continuo io: siamo tutti persone uguali;lui si blocca e mi dà ragione.

Conclusioni: la colpa non è del ragazzo che giustamente ha accettato la mascherina, la colpa è di chi si sente superiore nel dover decidere a CHI dare la mascherina, posso capire che la situazione è difficile e tutti siamo sotto stress però non giustifica il fatto che il colore della pelle deve determinare la differenza di aiuti ricevuti.

E' solamente uno sfogo a seguito di ciò che ho vissuto oggi e che mi ha realmente cambiato la giornata e mi ha fatto capire che basta studiare per essere DOTTORI ma per essere SIGNORI la strada da fare è ancora tanta



