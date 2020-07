Attualita 469

Lo scontrino che indigna: parcheggio a 10 euro. Monta la protesta per il caro -prezzo post emergenza

Lo "Sportello dei Diritti" auspica che si tratti di un colpo di sole del gestore, altrimenti intervengano le autorità per verificare eventuali speculazioni

Redazione

12 Luglio 2020 20:11

Lockdown e ripresa delle attività non possono far assolutamente paio con aumento sconsiderato dei prezzi perché in questo modo a pagare, nel vero senso della parola, saranno soprattutto i consumatori quando, a dire il vero, ci sono tante aziende, anche quelle del settore turismo, un comparto tra i più colpiti dalla crisi, che stanno cercando di riprendersi facendo degli sforzi encomiabili, nel tentativo di mantenere le stesse tariffe “pre lockdown” per incentivare prenotazioni e consumi così come abbiamo avuto modo di appurare anche nel Salento. Proprio per questo noi dello “Sportello dei Diritti” siamo molto attenti a segnalare anche solo eventuali possibili speculazioni di quei pochi che possono colpire indirettamente gli sforzi delle tante imprese di cui parlavamo o a rilanciare quanto denunciato dai cittadini anche solo per tentare una moral suasion verso chi ritiene che alzare i prezzi in una fase così delicata per la nostra economia sia il modo più semplice per mantenere intatti i propri utili, ove non sia possibile un intervento diretto delle autorità deputate ai controlli. Proprio per questo, riteniamo opportuno rilanciare quanto sta girando sui social da qualche giorno: l’immagine di uno scontrino che indica chiaramente il Lido 2 Mori di Alimini ed il prezzo per il parcheggio: ben 10 euro compreso Iva. Una foto che sta sollevando un’ondata d’indignazione e che, si augura Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rappresenti solo un abbaglio dei primi caldi estivi. In caso contrario, è bene che intervenga in primo luogo la Guardia di Finanza per verificare se la condotta tenuta dall’impresa in questione sia “regolare” o se un prezzo così altro e che fino a ieri era assolutamente considerato fuori “mercato”, possa essere considerata una scelta aziendale adeguata e legittima.



