Liste d'attesa, carenza di organici e altre criticità: la direzione dell'Asp di Caltanissetta incontra il comitato consultivo aziendale

Dopo una discussione costruttiva, si è stabilito di promuovere e calendarizzare, per ogni singola problematica, una serie di incontri

Redazione

25 Settembre 2020 18:04

Nella giornata di ieri, presso la sede centrale dell'Asp di Caltanissetta si è svolta una riunione tra la Direzione Sanitaria dell'Asp e l'Ufficio di Presidenza del Comitato Consultivo Aziendale.Per l'Asp erano presenti il Direttore Sanitario dr.ssa Marcella Santino, il dr. Francesco Di Rosa, il dr. Alfonso Cirrone Cipolla, il dr. Trobia Benedetto e il dr. Massimo Capostagno.

Per l’Ufficio di Presidenza erano presenti il presidente Salvatore Pelonero e i componenti Filippo Maritato, Giuseppe Palermo, Michele Curto e Antonino Eterno.

Durante l'incontro sono stati affrontati vari temi, tra cui l’abbattimento delle liste d'attesa, la carenza degli organici, il miglioramento del CUP Provinciale, la particolare attenzione a garantire i percorsi e il distanziamento all'interno delle strutture dell'ASP dovuta al Covid 19, i centri diurni per disabilità, il pronto soccorso e l’applicazione dell’Atto Aziendale già approvato dall'Assessorato Regionale alla Sanità.

Si sono, inoltre, affrontati i temi inerenti l’integrazione socio-sanitaria, la realizzazione di un osservatorio permanente, la condizione dei pazienti dentro e fuori l’ospedale e i rapporti con i medici di famiglia durante l’emergenza Covid.

Dopo una discussione costruttiva, si è stabilito di promuovere e calendarizzare, per ogni singola problematica, una serie di incontri durante i quali la Direzione Strategica informerà l’ufficio di presidenza del Comitato Consultivo Aziendale sull’avanzamento delle problematiche oggetto del recente incontro.

Gli incontri avranno, inizialmente, cadenza settimanale volti a dare immediata comunicazione sulle iniziative urgenti intraprese e comunque correlate all’ammodernamento della sanità nissena, delle tecnologie, delle infrastrutture promuovendo una sanità più territoriale che risponda meglio ai bisogni dell'utenza ed eviti il fenomeno della migrazione sanitaria.

Il primo incontro sarà il 5 ottobre p.v. durante il quale il responsabile del CUP, dr. Alfonso Cirrone Cipolla illustrerà quanto già fatto e da completare relativamente alla delicata questione del CUP, delle prenotazioni e delle liste di attesa.”



