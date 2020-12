Eventi 366

Lions Club e Leo Club, raccolta alimentare a Caltanissetta per aiutare le famiglie più bisognose

Chi vorrà partecipare alla raccolta alimentare, potrà portare un sacchetto con la spesa, nell'atrio dell'istituto Testasecca

Redazione

10 Dicembre 2020 16:02

Sabato 12 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, il Lions Club Caltanissetta dei Castelli ed il Leo Club Caltanissetta di Castelli organizzano una raccolta alimentare a favore delle famiglie più bisognose delle Parrocchie San Domenico e Santa Croce.Invece della solita raccolta davanti i supermercati, anche al fine di mantenere un distanziamento previsto dalle norme anti Covid-19, chiunque vorrà, chiunque si sentirà in dovere di aiutare quabti hanno bisogno di aiuto e, soprattutto, di un piccolo gesto d'amore, potrà portare un sacchetto con la spesa (alimenti a lunga conservazione tipo pasta, scatolame, olio, sale, zucchero, ecc.) nell'atrio dell'Istituto Testasecca, in viale della Regione 1 a Caltanissetta.

Sarà anche facile lasciare la macchina pochi minuti necessari per lasciare la spesa ai rappresentanti di Lions e Leo.





