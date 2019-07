Eventi 115

Lions Club Caltanissetta, passaggio della Campana: il notaio Alfredo Grasso nuovo presidente

Il presidente uscente Alessandra Di Bartolo ha ripercorso l’attività svolta attraverso la proiezione di un filmato in ricordo delle varie attività svolte

Redazione

02 Luglio 2019 16:45

Domenica sera, 30 giugno, nella splendida cornice di Villa Isabella si è svolta la cerimonia del Passaggio della Campana del Lions Club di Caltanissetta che segna la fine dell’anno sociale 2018- 2019.Il Presidente uscente Dott.ssa Alessandra Di Bartolo ha ripercorso l’attività svolta attraverso la proiezione di un filmato in ricordo dei services e degli interventi che il Club ha posto in essere in quest’anno sociale.

Il Past President ha poi ringraziato lo staff (tutto al femminile) che ha lavorato al suo fianco nelle numerose attività svolte.

Dopo lo scambio di campana, martello e distintivi, ha preso la parola il neo Presidente, Notaio Alfredo Grasso, il quale ha tracciato le linee programmatiche dell’ anno sociale che si accinge a presiedere, improntate sulla continuità con l’attività degli anni precedenti all’insegna della solidarietà e dell’amore verso quel prossimo che per condizioni socio-economiche è più debole e svantaggiato. Il nuovo Presidente sarà affiancato dallo staff composto dal Segretario Avv. Giuseppe Giunta, dal Cerimoniere Dott. Alfonso La Loggia, dal Tesoriere Dr.Calogero Pernaci e dal Censore Dott. Antonio Sferlazzo.

“Lavoreremo come un team unito e coeso al fine di raggiungere gli obiettivi distrettuali e nazionali che ci verranno proposti. Per far ciò è necessario stimolare l’orgoglio dell’appartenenza, senza autoreferenzialità ma riconoscendo il valore, il ruolo ed il contributo che ciascuno di noi può dare alla collettività” conclude il

Neopresidente. La cerimonia si è conclusa nel giardino del noto locale arricchita da musica e balli che hanno allietato la serata.



