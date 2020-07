Eventi 578

Lions Club "Caltanissetta dei Castelli": quest'anno il distretto sarà guidato da Mariella La Barbera

La Barbera, docente, socia del Club da diversi anni, rivestirà il ruolo di presidente fino al 30 giugno 2021

Redazione

02 Luglio 2020 16:58

Venerdì 3 luglio 2020, con inizio alle ore 20.00, in un prestigioso locale vicino San Cataldo, si terrà una conviviale del Lions Club Caltanissetta dei Casteli, in occasione della conclusione dell'anno sociale 2019/2020.

A volere quest'incontro, durante il quale si manterranno le distanze necessarie previste dalle norme di contenimento del Covid-19, il Presidente uscente, Enzo Falzone (a sinistra nella foto), che vuole ringraziare il Direttivo uscente e tutti i soci per l'aiuto ricevuto durante il suo mandato.

"Purtroppo - dice Falzone - l'emergenza sanitaria ci ha fermato per quasi quattro mesi, durante i quali si dovevano svolgere o concludere la maggior parte dei services previsti. Ma l'aiuto e la collaborazione di tutti i soci ci ha comunque consentito di intervenire anche nel sociale proprio in questo particolare periodo, sia insieme all'intero Distretto 108yb sia a livello locale".

Intanto il nuovo Governatore, l'avvocato Mariella Sciammetta, ha conferito a Falzone un incarico più importante: sarà Presidente di zona, all'interno della IX Circoscrizione, e coordinerà le attività dei Club Lions di Caltanissetta, Riesi, Mazzarino e Caltanissetta dei Castelli "un compito - aggiunge Falzone - che è di grande importanza dal momento che già i Club singoli riescono ad organizzare tanti services, mentre se si riesce ad ideare delle attività comuni si riesce a fare molto di più".

Da domani sarà operativo il nuovo Consiglio Direttivo del Club Caltanissetta dei Castelli.

Quest'anno, come per il Distretto, sarà una donna a guidare il sodalizio. La scelta è caduta su Mariella La Barbera,, docente che fa parte del Club da diversi anni e che rivestirà il ruolo di Presidente sino al 30 giugno 2021. La neo Presidente, nelle more di approntare il programma sociale, ha già fatto sapere di voler portare a termine quanto previsto nell'anno sociale che si è appena concluso e che non si è potuto realizzare a causa del coronavirus, più altri service che sono allo studio e quelli distrettuali.

"Sono onorata - ha dichiarato Mariella La Barbera - che il Club mi abbia conferito questo prestigioso incarico, ma allo stesso tempo ho chiesto la collaborazione di tutti i soci perchè per ottenere dei risultati ci vuole l'aiuto di tutti i soci"; ed ha concluso dicendo che conta soprattutto "nella massima collaborazione del Direttivo che mi affiancherà e nel supporto di mio marito, anche lui socio del Club".

Il Direttivo per l'anno sociale 2020/2021 è così composto: Mariella La Barbera, Presidente; Giuseppe D'Anna, primo vice Presidente; Antonio Alberto Stella, Segretario; Michele Distefano, Tesoriere; Salvatore Notarstefano, Cerimoniere; Emmanuel Pallikunnel Mathew e Nunzio Rinaldi, Consiglieri.

