Attualita 301

Lions Club "Caltanissetta dei Castelli": donati all'Asp 150 mascherine,150 copri scarpa e 80 mila euro alla Protezione civile

Il Lions vuole in questo modo stare al fianco a chi è impegnato in prima linea in questa emergenza sanitaria che sta vivendo l'Italia

Redazione

06 Aprile 2020 20:48



Il Lions Club "Caltanissetta dei Castelli", presieduto dal prof. Enzo Falzone, in quodo di gravissima emergenza sanitaria planetaria, partecipa alle attività del Distretto 108Yb Sicilia, Governato dal dr. Angelo Collura, con diverse iniziative.

Su Caltanissetta città sta donando 150 mascherine FFP2 e 150 copri scarpa all'Asp2, al fine di farle pervenire al presidio ospedaliero Sant'Elìa, in prima linea nella lotta al Covid-19.

In questa maniera il motto internazionle "we serve" ha un reale significato: il club a servizio delle necessità del territorio; a questo il Governatore ha aggiunto il motto "insieme possiamo", perchè solo unendo le forze di tutti si può sconfiggere questo killer invisibile ma pericolosissimo.

Contestualmente il Club Lions "Caltanissetta dei Castelli" si impegna, purtroppo solo tramite i social, alla raccolta fondi distrettuale destinata sempre a combattere il Coronavirus; e già il Distretto ha versato 80 mila euro alla Protezione civile siciliana per l'acquisto di quanto necessario.

Inoltre vengono diramate, sempre sui social, delle locandine con l'invito a restare in casa e le spiegazioni dei tanti modi di combattere il Covid-19.





Il Lions Club "Caltanissetta dei Castelli", presieduto dal prof. Enzo Falzone, in quodo di gravissima emergenza sanitaria planetaria, partecipa alle attività del Distretto 108Yb Sicilia, Governato dal dr. Angelo Collura, con diverse iniziative.

Su Caltanissetta città sta donando 150 mascherine FFP2 e 150 copri scarpa all'Asp2, al fine di farle pervenire al presidio ospedaliero Sant'Elìa, in prima linea nella lotta al Covid-19.

In questa maniera il motto internazionle "we serve" ha un reale significato: il club a servizio delle necessità del territorio; a questo il Governatore ha aggiunto il motto "insieme possiamo", perchè solo unendo le forze di tutti si può sconfiggere questo killer invisibile ma pericolosissimo.

Contestualmente il Club Lions "Caltanissetta dei Castelli" si impegna, purtroppo solo tramite i social, alla raccolta fondi distrettuale destinata sempre a combattere il Coronavirus; e già il Distretto ha versato 80 mila euro alla Protezione civile siciliana per l'acquisto di quanto necessario.

Inoltre vengono diramate, sempre sui social, delle locandine con l'invito a restare in casa e le spiegazioni dei tanti modi di combattere il Covid-19.



News Successiva Esami di maturità orali e on line. Il prossimo anno scolastico potrebbe iniziare il primo settembre

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare