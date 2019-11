Eventi 178

L'Inner Wheel Club di Caltanissetta scende in campo per solidarietà, organizzato un torneo di burraco

I fondi verranno destinati alla realizzazione di un corso di pittura per bambini meno fortunati, assistiti dall'associazione Sant'Agata

12 Novembre 2019 19:51

L’iniziativa dell’Inner Wheel Club di Caltanissetta di organizzare un Torneo di Burraco per la raccolta fondi, finalizzata alla realizzazione di un Corso di Pittura a beneficio di bambini meno fortunati, assistiti dalla “Associazione S. Agata” di Caltanissetta, è stata accolta con grande entusiasmo dai tanti giocatori di Burraco della città.L’evento si è tenuto nel pomeriggio del 10 novembre, presso i locali del “Circolo del Bridge” di Caltanissetta in un clima davvero familiare, ed ha visto la partecipazione di numerose coppie di giocatori che hanno unito alla passione per il gioco la volontà di aderire ad una giusta causa. L’evento è stato “addolcito” da un buffet di dolci, preparati per l’occasione dalle socie. Un ringraziamento alla disponibilità di tante aziende locali che hanno condiviso l’evento, offrendo dei premi da assegnare alle coppie vincitrici.

La Presidente dell’Inner Wheel di Caltanissetta, Renata Accardi, soddisfatta per la riuscita dell’evento, ha ringraziato tutti gli intervenuti per la sensibilità mostrata all’iniziativa solidale.





