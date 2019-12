Eventi 158

L'Inner Wheel Club di Caltanissetta compie 35 anni, per l'occasione ha ricevuto la visita della Governatrice

La Governatrice Cristina La Grassa Fiorentino ha visitato il club nel corso di un incontro istituzionale che si è svolto al Seminario Vescovile

Redazione

03 Dicembre 2019 17:52

Lo scorso 30 novembre, l’Inner Wheel di Caltanissetta ha dato il benvenuto alla Governatrice del Distretto 211, Cristina La Grassa Fiorentino. La visita istituzionale, coincisa quest’anno con il 35° anniversario della nascita del club di Caltanissetta, si è svolta in un clima festoso e di grande partecipazione, nei locali del Seminario Vescovile, presente il Governatore del Rotary Valerio Cimino. Dopo il rituale ascolto degli inni ed i saluti ai presenti, la Presidente Renata Accardi, coadiuvata dalla Segretaria Laura Lo Santo, ha ringraziato la Governatrice ed ha illustrato il suo programma, in linea con le tematiche internazionali, ricco di iniziative a sostegno delle categorie meno fortunate.La Governatrice entusiasta per l’accoglienza, dopo aver ribadito l’importanza di approfondire la conoscenza del Regolamento e dello Statuto dell’Associazione, ha esposto il suo programma che prevede dei corsi di formazione professionale per i giovani disoccupati ed un impegno maggiore per contrastare il bullismo nelle scuole. La visita si è conclusa all’insegna dell’amicizia con il tradizionale scambio dei doni ed un piacevole momento conviviale.



