L'ingegnere aerospaziale gelese Chiara Cocchiara eletta tra i Giovani leader dello spazio. Greco: "Spero di poterla ricevere presto"

Nel 2017, Forbes l'aveva inserita tra le leader under 30 nella categoria industria. Ora il nuovo riconoscimento

Redazione

25 Giugno 2020 17:36

Nel 2017, Forbes l'aveva inserita tra le leader under 30 nella categoria industria. Ora il nuovo riconoscimento: l’ingegnere aerospaziale gelese Chiara Cocchiara è stata eletta dalla Iaf, la Federazione Astronautica internazionale, tra i 5 vincitori nel mondo del premio Giovani leader dello spazio.“L'ennesimo riconoscimento internazionale di Chiara è per noi tutti motivo di vanto e di orgoglio – ha commentato il sindaco Lucio Greco, che prosegue così: - questa giovane concittadina è un esempio da seguire, un modello per le generazioni future, il simbolo del fatto che l'impegno, la serietà e lo studio, uniti al talento, premiano sempre. Non dev'essere stato facile arrivare così in alto e farsi largo in così poco tempo, e ciò denota non solo forte carisma e personalità ma anche tenacia nell'inseguire i propri segni e le proprie ambizioni, assecondando le proprie inclinazioni”.

A proporre la candidatura dell’ing. Cocchiara al premio è stata Space generation Advidor Council (Sgac), un'organizzazione non governativa supportata da una larga rete di studenti e professionisti di età compresa tra 18 e 35 anni per la quale Chiara opera come volontaria da 5 anni, contemporaneamente al suo lavoro a Francoforte come membro dello staff di Eumetsat, l'organizzazione europea per lo sfruttamento dei satelliti meteorologici, dove contribuisce alla preparazione di future missioni spaziali. La premiazione doveva tenersi ad ottobre a Dubai, ma sarà rinviata e si svolgerà da remoto nell'ambito della lotta alla diffusione del Covid 19.

“Anche se gli studi e la carriera folgorante di Chiara l'hanno portata lontana dalla sua città natale, - ha concluso il sindaco Greco - spero di avere presto l'occasione di invitarla a Palazzo di Città per conferirle il giusto riconoscimento, abbracciarla a nome di tutta Gela e augurarle di raggiungere altri prestigiosi traguardi”.



