Linciato sui social per aver parcheggiato in un posto per disabili, vigile siciliano si suicida a Brescia

L'agente, di origini siciliane, aveva 44 anni. Non ha retto agli insulti ricevuti sui social. C'era anche chi gli avrebbe scritto: "Ammazzati"

Redazione

05 Febbraio 2020 09:58

Un agente di Polizia locale, Gian Marco Lorito, di origini siciliane, si è ucciso sparandosi con la pistola di ordinanza. È accaduto a Palazzolo, in provincia di Brescia. L'agente, 44 anni, si è ammazzato vicino alla sede della Polizia locale dove lavorava. L'agente era finito tra le polemiche qualche giorno fa per aver parcheggiato l'auto della polizia in un posto riservato ai disabili, a Bergamo, vicino ad una sede universitaria. L'agente era stato preso di mira sui social, si era scusato e si era anche automultato. Al momento però non è stato specificato se l'uomo ha lasciato un biglietto per spiegare i motivi del gesto.

