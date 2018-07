Eventi 146

L'illusionista gelese Emanuele D'Angeli torna in Tv con un nuovo show: “Oltre L'impossibile”

Magie a contatto con le persone in giro per tutta l’isola, da Catania a Ortigia, da Ragusa Ibla a Scoglitti attraversando le città più belle della Sicilia

Redazione

14 Luglio 2018 16:44

“Oltre L’impossibile” è il nome della nuova trasmissione televisiva ideata e condotta da Emanuele d’Angeli, uno dei pochi illusionisti italiani che alle spalle vanta esperienze televisive nazionali come: Rai 1, Canale 5, Sky 1 e TV8, che gli hanno consentito di essere apprezzato ancora di più dal grande pubblico.La nuova trasmissione inizierà la sua programmazione tra qualche settimana su una delle emittenti di maggiore rilievo dell’isola, Video Regione sul canale 16 del digitale terrestre in tutta la Regione, ma visibile anche in Lazio sul 619, in Calabria sul 608 ed anche a Malta!

Magie a contatto con le persone in giro per tutta l’isola, da Catania a Ortigia, da Ragusa Ibla a Scoglitti attraversando le città più belle della Sicilia.

Sarà un programma estivo, soprattutto nuovo nel panorama dell’emittenza regionale, che attraverserà momenti di pura illusione.

Il tutto ufficializzato proprio qualche giorno fa attraverso i profili social di Emanuele d’Angeli, che ha lanciato lo spot pubblicitario, innescando stupore ed attesa tra i follower!

È possibile seguire ”Otre L’impossibile” da lunedì 23 luglio, ogni giorno, in prima serata, alle 21:00 ed in replica l’indomani alle 8:15 ed alle 15:00. Il programma andrà in onda fino all’8 settembre!





“Oltre L’impossibile” è il nome della nuova trasmissione televisiva ideata e condotta da Emanuele d’Angeli, uno dei pochi illusionisti italiani che alle spalle vanta esperienze televisive nazionali come: Rai 1, Canale 5, Sky 1 e TV8, che gli hanno consentito di essere apprezzato ancora di più dal grande pubblico.La nuova trasmissione inizierà la sua programmazione tra qualche settimana su una delle emittenti di maggiore rilievo dell’isola, Video Regione sul canale 16 del digitale terrestre in tutta la Regione, ma visibile anche in Lazio sul 619, in Calabria sul 608 ed anche a Malta!

Magie a contatto con le persone in giro per tutta l’isola, da Catania a Ortigia, da Ragusa Ibla a Scoglitti attraversando le città più belle della Sicilia.

Sarà un programma estivo, soprattutto nuovo nel panorama dell’emittenza regionale, che attraverserà momenti di pura illusione.

Il tutto ufficializzato proprio qualche giorno fa attraverso i profili social di Emanuele d’Angeli, che ha lanciato lo spot pubblicitario, innescando stupore ed attesa tra i follower!

È possibile seguire ”Otre L’impossibile” da lunedì 23 luglio, ogni giorno, in prima serata, alle 21:00 ed in replica l’indomani alle 8:15 ed alle 15:00. Il programma andrà in onda fino all’8 settembre!





News Successiva Gela, Francesco Pira presenta “Giornalismi”, il nuovo libro sulle fake news