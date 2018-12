Eventi 92

L'illusionista gelese D'Angeli torna in Tv: sarà fra i protagonisti di "Guess My Age" condotta da Enrico Papi

La trasmissione andrà in onda su Tv8 il prossimo 20 dicembre. D'Angeli è uno dei più talentuosi maghi italiani

Redazione

13 Dicembre 2018 16:06

Il noto prestigiatore gelese Emanuele D’Angeli, torna in Tv. Sarà protagonista della trasmissione televisiva “Guess My Age” condotta da Enrico Papi, in onda alle 20:30 su Tv8 giorno 20 Dicembre.Il giovane illusionista Emanuele d’Angeli, uno dei più talentuosi maghi italiani ed ideatore in Sicilia di ormai affermati format televisivi in onda nelle migliori tv dell’isola, torna nuovamente nella televisione nazionale.

Un’altra esperienza importante, che si aggiunge alle ormai tante fatte fino ad ora nel grande schermo, nel 2008 su Rai 1 con “Festa Italiana” condotto da Caterina Balivo, nel 2013 con il programma “La Grande Magia – The Illusionist” andato in onda in prima serata su Canale 5 condotto da Teo Mammucari, nel 2015 a Italia’s Got Talent su Sky 1 con Vanessa Incontrada e tanti altri giudici importanti, nel 2016 a Planet’s Got Talent, programma dove vennero selezionate le migliori esibizioni di tutti i “Got Talent” del mondo, trasmesso su TV8 e in altri paesi del mondo, ad adesso a “Guess My Age“ con Enrico Papi.

Sarà un’occasione per scoprire finalmente la sua età e deliziare il pubblico con una sua magia.

Appuntamento da non perdere Giovedì 20 Dicembre alle 20:30 su Tv8 a “Guess My Age”. Emanuele racconterà la nuova esperienza attraverso le stories del suo profilo Instagram: @emanuele_dangeli_official





