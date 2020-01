Eventi 222

Liceo Classico "Ruggero Settimo" di Caltanissetta , studenti simulano seduta Onu

Gli studenti hanno partecipato anche quest'anno all’Imun (Italian Model United Nations) che si è tenuta a Catania dal 20 al 22 gennaio

Redazione

23 Gennaio 2020 17:37

Gli studenti del Liceo Classico Linguistico e Coreutico “R. Settimo” hanno partecipato anche quest’anno all’ edizione IMUN (Italian Model United Nations) che si è tenuta a Catania dal 20 al 22 gennaio presso il Palazzo della Cultura. Durante il model i nostri alunni si sono confrontati in lingua inglese con studenti di altre scuole siciliane rappresentanti un Paese diverso sul tema del turismo e delle nuove proposte sostenibili da adottare in un mondo dalle condizioni ambientali in continuo mutamento. Per affrontare al meglio la simulazione, gli studenti, nei mesi precedenti, hanno partecipato al Delegate Training Course durante il quale sono state fornite le regole di procedura adottate dai rappresentanti delle Nazioni Unite nelle sedute ONU. Il progetto, coordinato dal Dirigente scolastico Irene Cinzia Maria Collerone, si inserisce nell’ambito del processo di internazionalizzazione dell’educazione in quanto attraverso le attività svolte durante il model si mettono in azione percorsi di istruzione bilingue tramite strategie improntate al confronto, al dialogo e alla convivenza civile. Dopo la cerimonia di apertura, i delegati delle varie scuole hanno iniziato a lavorare all’interno della Commissione cui sono stati assegnati, coordinati dallo staff board di United Network formato da studenti universitari con anni di esperienza nella conduzione di simulazioni. Quest’anno a supportare gli studenti c’era anche una ex alunna del Liceo, Giulia Crapanzano, ormai facente parte dello staff grazie all’esperienza maturata negli anni precedenti. Alla fine della tre giorni di lavori, le risoluzioni adottate dalle diverse commissioni sono state votate nella sessione plenaria e in questa occasione gli studenti che si sono distinti nei loro interventi hanno ricevuto una menzione d’onore. Questi gli alunni che hanno partecipato: Amico Silvia, Biondi Nicole Maria, Campanella Gabriele, Carletta Francesco Pio, Cosentino Silvia, Cutrera Francesco, Cutrera Silvia, Di Forti Leandro, Farinella Giuseppe, Federico Matteo Giuseppe, Giambra Victoria, Giangreco Michela Federica, Grimaldi Paola Maria, La Rocca Luigi Andrea, Longo Paola, Maggiore Salvatore, Messina Martha (Honorable Mention), Paci Ludovica, Pelonero Iris, Panvini Filippo, Puzzo Fontana Fabrizio, Raspanti Ginevra, Riggi Chiara, Sollami Giuseppe (Honorable Mention), Sardella Daniele, Sardo Cristiano (Honorable Mention), Scelfo Riccardo,Treville Gabriele (Honorable Mention). Hanno accompagnato gli studenti le docenti Cavaleri Maria Gabriella e Giannavola Maria Laura. Prossima tappa New York dove il confronto si realizzerà con studenti provenienti da varie parti del mondo. Il viaggio continua!





