Attualita 81

Libero Consorzio Caltanisetta, premi produttività non ancora pagati: raggiunto un accordo

I compensi, relativi agli anni 2017 - 2018, verranno erogati dopo l'approvazione del Bilancio 2019

Redazione

12 Novembre 2019 14:38

Esprimiamo soddisfazione all'esito dell'incontro sindacale tenutosi nel pomeriggio del 11/11/2019 convocato da parte del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta la dott.ssa Rosalba Panvini e, nello specifico, in ordine all’accordo raggiunto in merito alle diverse problematiche espresse dalle OO.SS presenti, la FP CGIL e la CISL FP, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti. L'Amministrazione dopo aver illustrato l'iter burocratico e normativo necessario per liquidare i compensi relativi alla produttività degli anni 2017/2018, a fronte delle sollecitazioni delle OO.SS, avvenute in precedenza, in modo epistolare, ed al momento, sostenute verbalmente, si è impegnata ad approvare il Bilancio 2019 entro qualche giorno e già a far data dall'inizio dell'anno prossimo, verosimilmente entro Gennaio 2020, a procedere ai pagamenti per l’annualità 2017 per poi procedere, in tempi brevi, a liquidare le restanti somme dovute per l'anno 2018. Successivamente, Si è affrontato il problema della riorganizzazione degli uffici per una più oculata ed efficiente azione amministrativa considerata la diminuzione del personale in servizio a causa dei numerosi pensionamenti a fronte delle competenze che il Libero Consorzio continua a vantare. A tal proposito, si è concordato un tavolo di confronto Ammistrazione e organizzazioni sindacli per definire la questione in modo da contemperare l'esigenza dei lavoratori con quella dell'Amministrazione. In tale ottica, intendiamo confrontarci relativamente anche agli incarichi di Posizione Organizzativa. Questi ultimi, per avere piena efficacia, devono ricomprendere obiettivi precisi, quindi, risorse finanziarie e di personale. Altra problematica affrontata e più volte rappresentata dai lavoratori ha riguardato la gestione del servizio di pulizia degli Uffici che a causa degli esigui ed insufficienti finanziamenti ha determinato una situazione ormai insostenibile dal punto di vista igienico. Con l'Amministrazione si è convenuto che immediatamente dopo l'approvazione del bilancio 2019 si provvederà a destinare più risorse finanziare per regolarizzare la situazione ripristinando, in tal modo, il servizio in modo adeguarlo a quelle che sono le peculiarità di immobili destinati ad Uffici ed aperti al pubblico. Particolare attenzione da parte delle OO.SS presenti si è voluta rivolgere per le due unità di personale ancora da stabilizzare e per le quali l'Amministrazione ha rappresentato i vincoli normativi cui sono sottoposti tutte le ex Provincie siciliane. Da parte delle OO.SS si è assunto l'impegno di monitorare la situazione anche da parte delle rispettive Segreterie Regionali per meglio affrontare la problematica che comunque coinvolge tantissimi lavoratori nell'ambito regionale e che necessita di interventi tempestivi e immediati. La riunione ha avuto termine concordando con l’Amministrazione e per essa con la Commissaria Straordinaria di convocare le OO.SS. appena approvato il Bilancio 2019 in modo da poter porre in essere tutti gli atti necessari (vedi ripartizione fondo 2019 ecc.) alfine di rendere esigibili gli accordi raggiunti Ne danno notizia la Segretaria Generale FP CGIL Rosanna Moncada e il Coordinatore Regionale delle ex Provincia oggi Libero Consorzio Cisl FP Gianfranco Di Maria

Esprimiamo soddisfazione all'esito dell'incontro sindacale tenutosi nel pomeriggio del 11/11/2019 convocato da parte del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta la dott.ssa Rosalba Panvini e, nello specifico, in ordine all’accordo raggiunto in merito alle diverse problematiche espresse dalle OO.SS presenti, la FP CGIL e la CISL FP, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti. L'Amministrazione dopo aver illustrato l'iter burocratico e normativo necessario per liquidare i compensi relativi alla produttività degli anni 2017/2018, a fronte delle sollecitazioni delle OO.SS, avvenute in precedenza, in modo epistolare, ed al momento, sostenute verbalmente, si è impegnata ad approvare il Bilancio 2019 entro qualche giorno e già a far data dall'inizio dell'anno prossimo, verosimilmente entro Gennaio 2020, a procedere ai pagamenti per l’annualità 2017 per poi procedere, in tempi brevi, a liquidare le restanti somme dovute per l'anno 2018. Successivamente, Si è affrontato il problema della riorganizzazione degli uffici per una più oculata ed efficiente azione amministrativa considerata la diminuzione del personale in servizio a causa dei numerosi pensionamenti a fronte delle competenze che il Libero Consorzio continua a vantare. A tal proposito, si è concordato un tavolo di confronto Ammistrazione e organizzazioni sindacli per definire la questione in modo da contemperare l'esigenza dei lavoratori con quella dell'Amministrazione. In tale ottica, intendiamo confrontarci relativamente anche agli incarichi di Posizione Organizzativa. Questi ultimi, per avere piena efficacia, devono ricomprendere obiettivi precisi, quindi, risorse finanziarie e di personale. Altra problematica affrontata e più volte rappresentata dai lavoratori ha riguardato la gestione del servizio di pulizia degli Uffici che a causa degli esigui ed insufficienti finanziamenti ha determinato una situazione ormai insostenibile dal punto di vista igienico. Con l'Amministrazione si è convenuto che immediatamente dopo l'approvazione del bilancio 2019 si provvederà a destinare più risorse finanziare per regolarizzare la situazione ripristinando, in tal modo, il servizio in modo adeguarlo a quelle che sono le peculiarità di immobili destinati ad Uffici ed aperti al pubblico. Particolare attenzione da parte delle OO.SS presenti si è voluta rivolgere per le due unità di personale ancora da stabilizzare e per le quali l'Amministrazione ha rappresentato i vincoli normativi cui sono sottoposti tutte le ex Provincie siciliane. Da parte delle OO.SS si è assunto l'impegno di monitorare la situazione anche da parte delle rispettive Segreterie Regionali per meglio affrontare la problematica che comunque coinvolge tantissimi lavoratori nell'ambito regionale e che necessita di interventi tempestivi e immediati. La riunione ha avuto termine concordando con l’Amministrazione e per essa con la Commissaria Straordinaria di convocare le OO.SS. appena approvato il Bilancio 2019 in modo da poter porre in essere tutti gli atti necessari (vedi ripartizione fondo 2019 ecc.) alfine di rendere esigibili gli accordi raggiunti Ne danno notizia la Segretaria Generale FP CGIL Rosanna Moncada e il Coordinatore Regionale delle ex Provincia oggi Libero Consorzio Cisl FP Gianfranco Di Maria

Reddito di cittadinanza, ammessi anche i regali di Natale: abbigliamento, tablet, pc e smartphone

News Successiva Cessione fabbricati e alloggiati presso strutture alberghiere: vademecum della questura di Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews