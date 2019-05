Sport 391

"Liberare le donne dalla violenza", con questo slogan parte in diversi comuni del nisseno l'estate sportiva dell'Aics

L'ente di promozione sportiva, offre a tutti la possibilità di poter praticare diverse discipline sportive. Le attività inizieranno il primo giugno e si concluderanno il 30 settembre

24 Maggio 2019 20:24

La manifestazione, precisa il Presidente Provinciale Vito Natale - giunta alla III edizione, è libera e gratuita ed è riservata ai giovani e meno giovani, di qualsiasi nazionalità, richiamati dalla voglia di fare sport, intende ribadire l’obiettivo di unire idealmente l’impegno per lo sviluppo e la crescita dello sport praticato e il vivere sociale.Per questo, e non solo per questo, la manifestazione di quest’anno viene dedicata alle donne… “LIBERARE LE DONNE DALLA VIOLENZA” in ogni sua forma. La violenza sulle donne ha molti volti; dai reati come la violenza fisica a quella sessuale, lo stupro, senza dimenticare la violenza psicologica. In Italia e nel mondo subisce violenza, mediamente, una donna su tre dai 15 anni in su.

Le attività sportive previste: Ginnastica, Equitazione, Tiro a Segno, Corsa, Calcio, Pattinaggio, Nuoto, Basket, Tiro alla fune, Freccette, Ballo, Danza, Scacchi, Tennis da Tavolo, coinvolgeranno centinaia di atleti, giovani e adulti, della Nissena. I comuni interessati, ad oggi, sono Caltanissetta, Bompensiere, Milena, San Cataldo, Gela.

La prima iniziativa sportiva – Ginnastica - si svolgerà a Bompensiere (CL) in collaborazione con l’ASD Bompensiere Family, giorno 1 giugno alle ore 9,30 presso il locale palazzetto dello sport dove si esibiranno nella “Ginnastica per Tutti” tanti giovanissimi atleti nei percossi/circuiti formativi sportivi previsti.

Pertanto l’AICS invita la cittadinanza alla partecipazione, significando che l’iniziativa è libera e gratuita. Ai partecipanti sarà consegnato loro un ricorso della attività sportiva svolta.



