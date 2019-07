Attualita 317

L'ex Provincia concede in locazione gli impianti sportivi di Gela e il Palacarelli di Caltanissetta

La durata della locazione è stabilita in minimo 6 anni e massimo 50 e sarà rapportata all'entità

05 Luglio 2019

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, con la Deliberazione Commissariale n. 59 del 2 luglio 2019, intende procedere alla valorizzazione ed affidare in locazione a titolo oneroso, attraverso procedure ad evidenza pubblica, previa esecuzione dei necessari interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero o riqualificazione, i seguenti immobili di sua proprietà (per singoli lotti): Palalivatino, Kartodromo e Parco Montelungo a Gela e Palacarelli a Caltanissetta, al fine di renderli pienamente fruibili ed aperti al pubblico secondo l’attuale destinazione d’uso, consentire la contrazione dei costi di gestione per liberare risorse da destinare allo svolgimento delle funzioni istituzionali fondamentali e sviluppare e sostenere lo sviluppo locale favorendo la nascita di nuove attività e/o consolidando quelle già esistenti con l’immissione nel mercato privato di immobili con attitudine produttiva.Il bando, che è reperibile sul sito internet della Provincia, alla sezione Bandi e Contratti di “Amministrazione trasparente”, prevede il pagamento di un canone annuo e l’iniziale investimento, da parte dell’aggiudicatario, di un capitale da destinare alla ristrutturazione ed alla manutenzione dell’immobile, per rendere pienamente funzionale la struttura affidata.

Il bando prevede la possibilità che, in aggiunta all’attuale destinazione d’uso che consente lo svolgimento delle attività sportive, culturali, ricreative e di altra natura, per cui le strutture furono costruite nel perseguimento di finalità di interesse pubblico, si possano esercitare anche altre attività, comunque coerenti e compatibili con il Piano Regolatore Generale del Comune in cui ricadono gli immobili ed essere preventivamente autorizzate dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

Nel bando si precisa che l’Ente potrà autorizzare l’esercizio di nuove attività se queste risultino funzionali alla complessiva gestione dell’immobile, senza intaccarne la destinazione principale e che l’esercizio di una qualunque attività commerciale o anche senza fini di lucro è sottoposta alla relativa disciplina di settore, alla quale il locatario dovrà adeguarsi, assumendosene le connesse responsabilità, liberando per questo il Libero Consorzio Comunale da ogni onere e responsabilità presenti e future.

La durata della locazione è stabilita in minimo 6 anni e massimo 50 e sarà rapportata all’entità dell’investimento. Così ad esempio per una locazione di 6 anni è previsto un investimento minimo di 90.000,00 euro, mentre per una locazione di 20 anni è previsto debba effettuarsi un investimento di almeno 440.000,00 euro circa.

Il canone annuo di base, su cui l’operatore economico potrà fare la sua offerta, è di euro 18.000,00 per il kartodromo, euro 5.500,00 per il Parco Montelungo, euro 20.000,00 per il Palalivatino ed euro 46.850,00 per il Palacarelli.

Il bando scadrà il prossimo 30 settembre alle ore 12:00, entro questa data occorrerà presentare il plico con l’offerta temporale e l’offerta economica. La prima, come detto, comporterà a seconda della durata un investimento iniziale per rendere funzionale l’impianto, la seconda un’offerta in aumento rispetto al canone posto a base di gara. E’ previsto debba svolgersi un sopralluogo obbligatorio delle singole strutture.



