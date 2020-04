Cronaca 4270

L'ex ferroviere nisseno Calogero Gurrera morto per coronavirus: la città lo ricorda con affetto

Gurrera lascia la moglie Agata, le figlie Katia e Deborah e quattro nipoti ai quali era molto legato

Rita Cinardi

04 Aprile 2020 19:42

Post da parte di tanti nisseni per ricordare il loro concittadino Calogero Gurrera, morto ieri nella sala di terapia intensiva Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia per coronavirus. Gurrera, 76 anni, era una persona molto attiva in città e per questo in tanti lo hanno ricordato per il suo impegno. Tra questi il sindaco Roberto Gambino. “E’ una persona che conoscevo molto bene, un amico. Una persona molto attiva nei comitati di quartiere, sempre da pungolo anche con le critiche ma sempre in modo corretto ed elegante. Mi mancherà perchè era una persona molto attenta, capace di mettersi in gioco. Ricordo le iniziative su via Mangialasagne e sulla Ss640, la sua presenza insieme a Giuseppe Scarpulla. Purtroppo ci mancherà. La città è vicina alla famiglia”. Commosso anche il ricordo dell'ex assessore Giuseppe Tumminelli. "Caro Lillo, ho appreso la triste notizia che ti riguarda. Non scorderò mai il lavoro fatto con te e con il comitato di quartiere. Il tuo garbo. La tua gentilezza. Il tuo voler lottare sempre per le cose giuste. I nostri caffè. Purtroppo te ne sai andato a causa di questo maledetto virus e NON con lui. Porgo le miei più sincere condoglianze alla moglie Agata, alla figlia Debora, al genero Giuseppe e a tutti i familiari. Con affetto". Calogero Gurrera lascia le due figlie Katia e Deborah e le quattro nipoti ai quali era molto legato. “Era un grande Papà, sempre vicino ai nipoti. Sempre pronto ad aiutarci, una persona dal carattere molto allegro che non era capace di portare rancore a nessuno”, racconta Deborah. Alla famiglia anche le condoglianze da parte della redazione di Seguo News.

