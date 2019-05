Cronaca 767

L'ex collaboratore di giustizia di San Cataldo, Leonardo Messina è introvabile: oramai è un uomo libero

Avrebbe dovuto deporre nell'ambito del processo che si celebra a Caltanissetta nei confronti di Matteo Messina Denaro

Redazione

26 Maggio 2019 11:32

Da un paio di mesi si sono perse le tracce del collaboratore di giustizia Leonardo Messina. L’ex uomo d’onore di San Cataldo, che con le sue dichiarazioni si rivelò il teste chiave della maxi operazione antimafia Leopardo, avrebbe dovuto testimoniare nell’ambito del processo che si celebra in Corte d’assise a Caltanissetta nei confronti del superlatitante Matteo Messina Denaro, accusato di essere uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via d’Amelio. Nardo Messina, così come riporta Vincenzo Falci in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, non è più sotto il servizio di protezione centrale e ha già pagato il suo conto con la giustizia. Oramai è un uomo libero e non è più sotto l'ala del servizio di protezione centrale.

