Attualita 85

Niscemi, lettura dei contatori: addetti di Caltaqua nelle abitazioni degli utenti per rilevare i consumi

Gli addetti di Caltaqua, muniti di tessera di identificazione, potranno anche ricevere dall’utente l’autolettura eventualmente effettuata

Redazione

30 Novembre 2019 12:19

Fino al al 24 dicembre, addetti di Caltaqua, rileveranno le letture dei consumi delle utenze del Comune di Niscemi.Il Gestore invita, pertanto, i titolari a consentire l’accesso ai misuratori qualora questi ultimi fossero collocati all’interno dell’abitazione o in aree private. Gli addetti di Caltaqua, muniti di tessera di identificazione, potranno anche ricevere dall’utente l’autolettura eventualmente effettuata.

In vista di tale operazione il Gestore rinnova l’invito agli utenti a rimuovere qualsiasi lucchetto o serratura – diversa da quella a chiave universale – apposti arbitrariamente e in violazione delle disposizioni vigenti.

Si ribadisce, inoltre, che in nessun caso gli addetti alla lettura dei contatori sono abilitati a richiederle denaro a qualsivoglia titolo. Il servizio, infatti, è totalmente gratuito.

Per ogni necessità e ulteriore chiarimento è operativo il call center al numero 800 180 204.

L’avvio delle operazioni di rilevazione dei consumi viene, inoltre, comunicato anche attraverso il servizio CaltaquAlert: si coglie l’occasione per rammentare, a chi non lo avesse ancora fatto, di attivare questo servizio gratuito di allerta che consente al Gestore di raggiungere rapidamente gli utenti (al numero di telefonia mobile da questi segnalato) con comunicazioni di servizio. Per attivare il servizio CaltaquAlert è sufficiente consultare le indicazioni contenute nell’area dedicata d



Fino al al 24 dicembre, addetti di Caltaqua, rileveranno le letture dei consumi delle utenze del Comune di Niscemi.Il Gestore invita, pertanto, i titolari a consentire l’accesso ai misuratori qualora questi ultimi fossero collocati all’interno dell’abitazione o in aree private. Gli addetti di Caltaqua, muniti di tessera di identificazione, potranno anche ricevere dall’utente l’autolettura eventualmente effettuata.

In vista di tale operazione il Gestore rinnova l’invito agli utenti a rimuovere qualsiasi lucchetto o serratura – diversa da quella a chiave universale – apposti arbitrariamente e in violazione delle disposizioni vigenti.

Si ribadisce, inoltre, che in nessun caso gli addetti alla lettura dei contatori sono abilitati a richiederle denaro a qualsivoglia titolo. Il servizio, infatti, è totalmente gratuito.

Per ogni necessità e ulteriore chiarimento è operativo il call center al numero 800 180 204.

L’avvio delle operazioni di rilevazione dei consumi viene, inoltre, comunicato anche attraverso il servizio CaltaquAlert: si coglie l’occasione per rammentare, a chi non lo avesse ancora fatto, di attivare questo servizio gratuito di allerta che consente al Gestore di raggiungere rapidamente gli utenti (al numero di telefonia mobile da questi segnalato) con comunicazioni di servizio. Per attivare il servizio CaltaquAlert è sufficiente consultare le indicazioni contenute nell’area dedicata d



News Successiva Niscemi isolata, Di Paola (M5S): "Sulla Sp 12 mozione a gennaio. In dieci mesi Musumeci non ha mosso un dito"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare