Lettera di un cittadino: "Al Centro Alzheimer di Caltanissetta competenza, professionalità e cortesia"

Il cittadino nisseno nella sua lettera ha desiderato manifestare pieno apprezzamento per le attività svolte all'interno del centro

Redazione

25 Settembre 2019 08:31

Con la presente, ritengo doveroso segnalare ai vertici dell'Asp di Caltanissetta, quanto da me personalmente riscontrato con riguardo al servizio offerto dal Centro Diurno Alzheimer di Caltanissetta, dove da alcuni mesi è stato inserito il Sig. Giuseppe Siciliano (mio suocero), di 87 anni, cui pochi anni or sono è stato diagnosticato il Morbo di Alzheimer, che inevitabilmente ha seriamente minato la sua autonomia e le capacità di relazionarsi con gli altri, con tutte le ricadute negative sui familiari tutti e, in particolare, sulla moglie dello stesso (anch'essa in età avanzata), stante che fino al giorno dell'inserimento nel menzionato Centro ha provveduto, quasi da sola, alle consequenziale esigenze di assistenza continua scaturenti dall'insorgenza di tale grave patologia di carattere irreversibile che, purtroppo, ha contratto il proprio marito (mia moglie ha fornito e continua a fornire, per quanto possibile, il proprio contributo di assistenza compatibilmente con le altre esigenze scaturenti dall'essere moglie, madre e lavoratrice).

In particolare, desidero segnalare l'alta qualità della prestazione resa dal già citato Centro Alzheimer, che ho avuto modo di rilevare personalmente dalla professionalità, competenza, cortesia e dedizione quotidianamente mostrate dal Referente di Struttura, Dr.ssa Leonardi Roberta, dal personale sanitario e dagli altri operatori in servizio presso il Centro Diurno anzi citato, che verso i pazienti si pongono con il giusto approccio, quasi "amorevole", che genera effetti positivi sugli ammalati loro affidati temporaneamente dai rispettivi caregiver e familiari, i quali, di contro, vengono temporaneamente sgravati, per quasi un terzo della giornata (dal Lunedì al Venerdiì di ogni settimana) dal grande impegno quotidianamente profuso per soddisfare tutte le esigenze di assistenza conseguenti alla grave patologia che interessa i propri congiunti.



Quanto sopra, ritenendo giusto far conoscere quanto di positivo accade nel più oltre citato Centro Diurno Alzheimer, che a mio modesto parere potrebbe essere inquadrato tra i Centri e/o Reparti di Eccellenza dell'ASP di Caltanissetta, che le SS.LL. sono state chiamate a dirigere, ciascuno, incombenze e le responsabilità di propria competenza, e quindi quale eccellenza di sanità Siciliana, e volendo fornire il mio contributo per "dare luce" a tale importante realtà sanitaria, ritenendo opportuno "troncare"la insana abitudine della maggior parte dei cittadini, pronti a segnalare i casi di mala sanità, ma assai restii nel segnalare situazioni da cui emerge la piena funzionalità e la qualità dei servizi offerti dalle Strutture Sanitarie cui si rivolgono per soddisfare esigenze proprie o dei propri Cari.



Confidando che l'impegno delle SS.LL. continui a rendere possibile l'alta qualità delle prestazioni sinora rese dal Centro Diurno Alzheimer di Caltanissetta,l'occasione mi è gradita per porgervi



Distinti Saluti



Vincenzo Proietto Popolo



