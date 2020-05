Attualita 509

L'Etna in piena attività torna a dare spettacolo: dal cratere spunta una nuvola a forma di cuore

L’immagine ha fatto da subito il giro dei social. L’incremento nell’emissione di cenere interessa soprattutto il nuovo cratere sud-est

09 Maggio 2020 12:52

L’Etna è in piena attività e ieri sera, al tramonto, ha regalato uno spettacolo nello spettacolo: a un certo punto una nuvola a forma di cuore è fuoriuscita dal suo cratere. Un’immagine che ha fatto immediatamente il giro dei socialNelle ultime ore è stato registrato un lieve incremento nell’emissione di cenere dal Nuovo Cratere di Sud-Est, che ha formato un plume di cenere diluito in direzione Sud-Sud-Est, è stato registrato dalla 17 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania. Il personale Ingv-Oe presente in prossimità del Nuovo Cratere di Sud Est ha osservato un forte degassamento, con associati boati profondi ed emissione di cenere. Per quanto riguarda l’ampiezza del tremore vulcanico oscilla su valori medio-alti. La localizzazione della sorgente del tremore risulta posta in prossimità del Nuovo Cratere di Sud-Est, ad una profondità di circa 2.800-3.000 metri di quota.







