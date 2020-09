Attualita 384

L'estate sta per lasciare la Sicilia: da domani nell'isola sono previsti vento e temporali

fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento

Redazione

10 Settembre 2020

L’area di bassa pressione, attualmente posizionata tra le Baleari e la Sardegna, nella giornata di domani, porterà instabilità anche sui settori occidentali della nostra Penisola, specie su Sicilia, Piemonte e su parte della Lombardia.Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri.

L'avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni a prevalente carattere temporalesco sul Piemonte, in estensione alla Lombardia, specie sui settori occidentali.

Da domani, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco sulla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla su gran parte dei settori di Piemonte, Lombardia, Sicilia e su tutto il territorio della Sardegna.



