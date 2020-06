Eventi 168

L'estate dei vip, in Costa Smeralda riaprono gli hotel a cinque stelle: le strutture entreranno a pieno regime dal 26 giugno

Lo annuncia la Smeralda Holding, società italiana controllata dal fondo sovrano Qatar Investment Authority, proprietaria dal 2012 delle principali strutture ricettive

Redazione

18 Giugno 2020 20:36

Che l'estate in Costa Smeralda abbia inizio. La destinazione turistica tra le più esclusive del Mediterraneo, meta di chi cerca un'accoglienza a cinque stelle, apre i battenti. Lo annuncia la Smeralda Holding, società italiana controllata dal fondo sovrano Qatar Investment Authority, proprietaria dal 2012 delle principali strutture ricettive, immobili e terreni sul mare nel nord est della Sardegna. "Dal 26 giugno, in maniera graduale e progressiva, entreranno a pieno regime tutte le strutture", è la comunicazione arrivata oggi.

Con Hotel Cala di Volpe, Romazzino, Pitrizza e Hotel Cervo, che in totale offrono circa 390 camere, aprono anche ristoranti e bar, il beach club Nikki Beach e il Waterfront, pronto a ospitare nuovi ed esclusivi appuntamenti. E ancora il Pevero golf club, aperto da fine maggio per gli habitué isolani, il cantiere navale di Porto Cervo, attivo da inizio mese, e la Marina di Porto Cervo, che non si è mai fermata. "Tra natura incontaminata, bassa densità turistica, spazi ampi e mai affollati, la Costa Smeralda è ideale per una vacanza sicura e serena - dichiara l'amministratore delegato di Smeralda Holding Mario Ferraro- La destinazione inizierà a riempirsi dopo il 10 luglio". L'architetto francese Bruno Moinard ha sottoposto l'Hotel Cala di Volpe a un imponente restyling: 70 camere e la terrazza esterna sono state rinnovate completamente. C'è poi la Suite firmata Harrods, 250 metri quadrati con una piscina privata che affaccia sul mare.

