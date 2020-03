Eventi 89

"L'esser donna", l'8 marzo a Gela un concerto lirico per esaltare la figura femminile

Per l'occasione saranno esposti al pubblico dipinti, stampe e ritratti che celebrano di donne che hanno fatto la storia

03 Marzo 2020 20:57

L’iniziativa nasce anche con l’intento di sensibilizzare il pubblico nei confronti del tema dei diritti delle donne, tema scottante ed aperto.Attraverso il bel canto, che da sempre ha messo in risalto la figura femminile, in qualità di musa ispiratrice, si vuole soprattutto valorizzare le donne che hanno dato e continuano a dare il loro prezioso contributo alla musica.

Una giornata di festa che anche l’Associazione vuole condividere attraverso le sue rappresentazioni più significative nell’arte, puntando i riflettori sulla vita delle donne che hanno fatto la storia. Per l’occasione saranno esposti al pubblico dipinti, sculture, stampe, busti, reperti archeologici e ritratti che celebrano il “femminile”.

Domenica 8 marzo 2020 ore 19,00

Monia Placenti (soprano)

Martina Vacca (violino)

Nuccia Scerra (pianoforte)

ex Monastero delle Benedettine di Gela



