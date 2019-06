Cronaca 1656

L'esplosione al mercatino di Gela: Tiziana Nicastro non ce l'ha fatta, lascia tre figli

La donna si è spenta questa mattina dopo otto giorni di sofferenze. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime

Redazione

13 Giugno 2019 12:24

Tiziana Nicastro, la donna di 42 anni di Gela, rimasta gravemente ferita nell’esplosione verificatasi a Gela, si è spenta questa mattina alle 7,30. Le sue condizioni erano apparse gravissime sin da subito e si sperava nel miracolo. La donna, dopo le prime cure ricevute al “Vittorio Emanuele” di Gela, era stata trasferita al Civico di Palermo e poi all’Ismet. Già da otto giorni la sua vita era appesa ad un filo. Stamane il decesso. Era sposata e madre di tre figli. Mercoledì scorso era al mercato settimanale per fare degli acquisti quando improvvisamente è stata investita dall’esplosione della bombola che era in uso ad un furgoncino adibito alla vendita di polli allo spiedo. Nell’esplosione, la 42enne ha riportato ustioni nel 60 per cento del corpo. Adesso si aggrava anche la posizione giuridica del proprietario del furgoncino che è già indagato dalla Procura di Gela.

