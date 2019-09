Cronaca 363

Lesioni e maltrattamenti in famiglia: allontanamento dalla casa familiare per un 47enne di Gela

Per 6 anni l’uomo, per futili motivi e in modo abituale, ha maltrattato reiteratamente moglie e figli minori, causando loro lesioni

Redazione

20 Settembre 2019 12:06

Mercoledì i poliziotti del Commissariato di P.S. di Gela hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi a moglie e figli, emessa dal Tribunale di Gela, nei confronti di un gelese 47enne. L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate e, sulla base dei fatti indicati in denuncia, la Procura della Repubblica di Gela, ha chiesto l’applicazione della misura cautelare. I predetti reati sono stati commessi in un periodo di circa sei anni nel corso dei quali l’uomo, per futili motivi e in modo abituale, ha maltrattato reiteratamente moglie e figli minori, causando loro lesioni. Con il provvedimento emesso ieri dal Tribunale, il 47enne non potrà più accedere alla propria abitazione e avere contatti con i componenti della propria famiglia senza la preventiva autorizzazione del Giudice.

