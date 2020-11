Eventi 29

Lello Analfino dei Tinturia in viaggio tra Agrigento e Caltanissetta: sarà il protagonista su Rai 2 de "Il provinciale"

Il noto cantante siciliano, sarà protagonista della seconda puntata de "Il provinciale" il nuovo programma di Rai2 che racconta l’Italia attraverso i suoi territori

Redazione

06 Novembre 2020 12:12

Lello Analfino, frontman dei Tinturia, sabato 7 novembre alle ore 17.15 su Rai 2, sarà protagonista della seconda puntata de “Il provinciale” il nuovo programma di Rai2 che racconta l’Italia attraverso i suoi territori più affascinanti e meno conosciuti, condotto da Federico Quaranta.Il viaggio farà tappa nella Valle del fiume Platani, una terra che ancora pochi conoscono, un forziere che da millenni custodisce intatti i paesaggi e la cultura di un popolo orgoglioso e tenace. È la Sicilia dei Monti Sicani, quel lembo di terra che si estende tra le province di Agrigento e Caltanissetta e raggiunge il mare nello scenario incantato di una foce immersa nella biodiversità di una riserva naturale.

Il viaggio lungo il fiume Platani è un percorso nella natura, ma anche tra le storie che sono nate sulle sue sponde, come quella del musicista Lello Analfino – divenuto in oltre 20 anni di attività un’icona artistica della Sicilia - che ha scelto di non lasciare la sua regione per non dover rinunciare all’ispirazione unica che trasmette.

Sempre accompagnato dal fedele golden retriever Kumash, Federico Quaranta scoprirà in questo viaggio il cuore segreto della Sicilia, tra scenari di sorprendente bellezza e il racconto della straordinaria umanità a cui questa terra ha dato vita.





