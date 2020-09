Cronaca 343

Lei lo lascia e lui imbratta la segnaletica stradale: il danno economico ammonta a 20 mila euro

L'innamorato deluso ha anche messo una firma "Salvo Scorpione". E' successo lungo la provinciale Castiglione - Tresauro, nel ragusano

Redazione

14 Settembre 2020 11:45

Un innamorato "mollato" dalla sua compagna si è armato di bombolette spray di vernice rossa e nera e non ha trovato di meglio che imbrattare la segnaletica stradale verticale lungo la strada provinciale 14 Castiglione-Tresauro, nel Ragusano, con scritte inequivocabili sul suo contrastato amore.Si firma pure in una scritta "Salvo Scorpione" ma sicuramente è un nome di fantasia, fatto sta che nella segnaletica verticale lungo la strada provinciale Castiglione-Tresauro ma anche in qualche muro di recinzione le scritte "Tvb", "Ti aspetto", "Ti amo" abbondano. Il risultato del deluso innamorato è un danno economico di 20 mila euro per provvedere alla sostituzione della segnaletica stradale, mentre, ai cantonieri del settore Viabilità del Libero Consorzio Comunale di Ragusa non è rimasto altro che recarsi presso la stazione dei carabinieri di Ragusa e presentare denuncia contro ignoti per deturpamento e imbrattamento.



